«КиноПоиск» расскажет о новых проектах на Comic Con Russia Online 2020

На Comic Con Russia Online, который пройдет с 3 по 4 октября, аноансирован большой слот презентаций проектов «КиноПоиск HD». Здесь расскажут об уже имеющихся новинках онлайн-кинотеатра и представят ранее не анонсированные проекты. Презентацию проведут основатели релиз-группы «Кубик в Кубе» – Руслан Габидуллин и Ольга Кравцова.

На презентациях «КиноПоиска» расскажут о сериалах DC Universe, среди которых: «Готэм» − предыстория комиксов о Бэтмене и «Супергерл», посвященный кузине Супермена и ее супергеройской карьере, «Юная Лига Справедливости» про подрастающих супергероев. А также культовые сериалы телеканала CW «Стрела» и «Флэш»: о миллиардере Оливере Куине из команды супергероев «Лига Справедливости» и Барри Аллене, первом герое Серебряного века комиксов и многое другое.

Также на Comic Con Russia состоится онлайн-встреча с Дмитрием Глуховским – автором романов «Метро 2033» и «Текст», который представит мистический триллер «Топи». Это первый сериальный проект Глуховского, он выйдет на «КиноПоиск HD» уже в январе 2021 года.



Кроме того, анонсировано проведение открытой записи специального выпуска подкаста «Через вселенные» на тему «Как фанаты меняют кино и комиксы». Авторы подкаста – журналист Василий Сонькин и совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский – обсуждают, как комиксы влияют на фильмы и сериалы (и наоборот), почему супергерои стали главными персонажами массовой культуры, как меняется индустрия и что нужно знать, чтобы не потеряться в море комикс-вселенных.

Напомним, что в этом году «ИгроМир» и Comic Con Russia 2020 пройдут 3 и 4 октября в онлайн-формате. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети «ВКонтакте».

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02.10.2020 Автор: БК

Источник: Comic Con Russia