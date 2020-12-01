«КиноПоиск HD» рассказал о новинках декабря

Онлайн-кинотеатр «Яндекса» «КиноПоиск HD» рассказал об обширном пополнении каталога. Зрителей ждут новые сериалы, фильмы, анимация и даже специальные новогодние проекты. По традиции, видеосервис предлагает множество новых релизов в подписке.

Новинки, которые будут доступны по подписке:

В декабре: сериал «Шерлок в России», 1 сезон.

Оригинальный проект онлайн-платформы Start. Сериал о приключениях Шерлока Холмса в Санкт-Петербурге эпохи Александра III от сценариста сериала «Метод» с Максимом Матвеевым в главной роли. Шерлок Холмс идет по следу Джека-потрошителя. Маньяк уже убил в Лондоне нескольких женщин, каждый раз оставляя на месте убийства послания для сыщика. Понимая, что его противник сбежал в Российскую империю, Холмс отправляется вслед за ним в Петербург. Здесь, несмотря на противодействие местной полиции, он распутывает жуткие преступления с помощью доктора Карцева. Еще одной помощницей сыщика становится петербурженка Софья, отношения с которой перерастают для англичанина в нечто большее, чем совместное расследование. В сериале также снимались Владимир Мишуков, Ирина Старшенбаум, Павел Майков, Константин Богомолов и другие.

В декабре: сериал «Хороший человек», 1 сезон.

Оригинальный проект онлайн-платформы Start. Психологический триллер от режиссера Константина Богомолова, в основу которого легла реальная история «ангарского маньяка», убившего несколько десятков женщин. Когда в одном из блогов появляется рассказ о том, что в маленьком Вознесенске орудует серийный убийца, а местные органы бездействуют, столичный следственный комитет командирует в провинцию опытную следовательницу Евгению Ключевскую (Юлия Снигирь), чтобы та разобралась, насколько слухи соответствуют истине. Полицейские Вознесенска помогать ей в деле не торопятся, но на помощь Ключевской приходит доброжелательный местный следователь Иван Крутихин (Никита Ефремов). Ключевская, сама того не зная, вступает в смертельную игру в кошки-мышки с самым опасным маньяком страны.

В декабре: фильм НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.

Сиквел знаковой комедии Романа Каримова, заслужившей огромную любовь российских зрителей и 5 наград кинофестиваля «Окно в Европу». Продолжение картины рассказывает о судьбе уже знакомых героев в исполнении Ингрид Олеринской, Ильи Любимова и Евгения Цыганова, а также новых персонажей. Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, занимается домашними делами, а он все больше времени уделяет работе. Кристина начинает подозревать, что Виталий увлекся своей новой ассистенткой, милой и доброй Соней, которая ценит и понимает его работу. В отместку Кристина находит красавчика Артема, каждый шаг которого — новый сюрприз. Главный вопрос − смогут ли Виталий и Кристина сохранить любовь, или их отношения уже изжили себя?

В декабре: фильм КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ.

1984 год, бурение экспериментальной 12-километровой Кольской сверхглубокой скважины в Заполярье в самом разгаре. Однажды шокированные шахтеры возвращаются с глубины и утверждают, что побывали в аду и слышали голоса мучеников. Глава лаборатории в панике закрывает станцию на карантин. Чтобы разобраться с происходящим, на объект «Кольская сверхглубокая» прибывает эпидемиолог Анна Федорова. Ей приходится не только столкнуться с необъяснимыми явлениями, но и противостоять им. Создатели фильма побывали в Мурманской области на реальном объекте и провели большую исследовательскую работу.

В декабре: сериал «В погоне за мафией» (ll cacciatore), 2 сезон.

Криминальная драма об охотнике на сицилийскую мафию, снятая по мотивам реальных событий. Палермо, 1993 год. В городе идет гражданская война между представителями мафии и власти, улицы утопают в крови преступников и невинных жертв. Главный герой, молодой амбициозный прокурор Саверио Бароне, решительно настроен навести в городе порядок и призвать всех виновных к ответу за их действия. Когда он подает жалобу на собственного начальника, то не находит понимания среди коллег, зато его рвение замечает начальник подразделения по борьбе с организованной преступностью и приглашает его в свой отдел, где Бароне предстоит произвести свои знаменитые 300 арестов. Первые 4 серии нового сезона вышли на КиноПоиск HD 26 ноября, остальные будут выходить в течение декабря.

В декабре: мультсериал «Отстойный мир Дейва Спуда» (The Rubbish World of Dave Spud), 1 сезон.

Ироничный мультсериал о незадачливой семейке от сценариста мультфильмов БАРАШЕК ШОН и «Свинка Пеппа». Дейв Спуд − настоящий магнит для неприятностей. Он знает: как бы плохо ни складывались события вокруг него, всегда может стать хуже. Но это его не смущает − у него за плечами надежный тыл в виде шумной семьи, говорящей морской звезды по имени Гарет и блохастого пса, которым нипочем любые, даже самые абсурдные и нелепые ситуации. Саундтрек для мультсериала создали музыканты из британского электронного дуэта Basement Jaxx. Проект будет доступен эксклюзивно в озвучке студии «Кубик в кубе».

В декабре: французский сериал «Роллерша» (Derby Girl), 1 сезон.

25-летняя Лола Бувье, бывшая звезда фигурного катания и обладательница невыносимого характера, решает продолжить спортивную карьеру в роллер-дерби и ставит себе цель: стать величайшей в мире чемпионкой. Есть только две проблемы: Лола не подозревает, что ее новая команда, «Единороги-людоеды» — самая слабая во Франции и что ради победы команды ей придется поступиться личными амбициями.

С 2 декабря: турецкий сериал «Постучись в мою дверь» (Sen Cal Kapimi).

Молодая и привлекательная флористка Эда Йылдыз получает грант на учебу в европейском университете. Хорошее образование − ее единственный шанс выбраться из нищеты. Но в самый неподходящий момент компания, которая должна была спонсировать ее грант, объявляет себя банкротом. Чтобы не отказываться от своей мечты, Эда обращается за поддержкой в частные фонды. На ее заявление откликается молодой успешный бизнесмен по имени Серкан Болат, которого Эда винит в своих бедах. Он готов оплатить учебу Эды при одном условии: она должна подыграть Болату и притвориться его невестой, чтобы одурачить и прессу, и его родных. Эта афера проходит гладко, пока Эда и Серкан не начинают осознавать, что действительно нравятся друг другу. Сериал будет в коллекции FoxNow.

С 4 декабря: мультсериал «Ублюдки» (Mongrels).

Взрослый и совершенно неполиткорректный кукольный британский мультсериал от сценаристов «Молокососов» и «Наследников» о жизни пяти антропоморфных приятелей − лиса-метросексуала, нарциссичной афганской борзой, кастрированного кота, злобной голубки и еще одного лиса-социопата. Эти ребята совсем не милые и безобидные зверушки − они курят и пьют, ругаются матом, испражняются в общественных местах, способны угробить своих хозяев и бесконечно высмеивают политические и поп-культурные реалии начала 2010-х. Мультсериал будет доступен эксклюзивно в озвучке студии «Кубик в Кубе».

С 5 декабря: фильм ОТКУДА ТЫ РОДОМ (Mogul Mowgli).

Драма о поиске самоидентификации пакистанского иммигранта во втором поколении. Молодой, подающий надежды рэпер Зед получает приглашение работать на разогреве у звезды мирового уровня. Перед туром Зед решает заехать в Лондон к своим родителям, которых не видел два года, но после встречи с ними попадает в больницу, где у него обнаруживают врожденную аутоиммунную болезнь, грозящую ему параличом. Агрессивное медикаментозное лечение вызывает у него галлюцинации о детстве своего отца − выходца из Индии, после чего Зед вплетает в свое творчество мотивы некогда родных мест. Главного героя сыграл Риз Ахмед, британский актер пакистанского происхождения, обладатель премии «Эмми» за роль в мини-сериале «Однажды ночью». Фильм получил премию ФИПРЕССИ на Берлинале.

С 7 декабря: сериал «Бесстыжие» (Shameless), 11 сезон.

Финал эпической саги о жизни маргинальной семейки из бедного района Чикаго. Заключительный сезон расскажет о том, как на жизни Галлагеров отразилась пандемия COVID-19 и появление по соседству новых богатых жителей, которые переделывают бедный район под себя. Фрэнку предстоит смириться с собственным старением, а Липу — с ответственным статусом главы семьи. Молодожены Иэн и Микки притираются друг к другу в новом формате совместной жизни. Деб, наконец, примиряется с ролью матери-одиночки. Карл неожиданно для всех начинает карьеру в правоохранительных органах, а Кевин и Ви должны решить, готовы ли они и дальше вести тяжелую жизнь в родном квартале. Новый сезон «Бесстыжих» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке в легендарной озвучке от студии Alexﬁlm. Предыдущие сезоны (также в озвучке от Alexﬁlm) можно посмотреть в онлайн-кинотеатре уже сейчас.

С 7 декабря: сериал «Учитель» (A Teacher), 1 сезон.

Мини-сериал по мотивам одноименного фильма 2013 года. Молодая учительница литературы переходит на работу в новую школу и обнаруживает, что в ее классе учится не по годам серьезный и ответственный парень. Она соглашается на репетиторство, но вскоре внеклассные занятия перетекают в жаркий роман с катастрофическими последствиями для обоих. Главные роли в сериале сыграли Кейт Мара и Ник Робинсон.

С 9 декабря: фильм ГОРОД УСНУЛ.

Дебютная режиссерская работа Марии Игнатенко, выпускницы Московской школы нового кино − это медитативная сказка об одиночестве. Вадик Королев (лидер группы OQJAV) играет тридцатилетнего рыбака по имени Виктор, который, выйдя в рейс, получает известие о смерти жены. Виктор сходит на берег и отправляется в больничный морг, после чего обнаруживает, что весь город вокруг него уснул, от водителя автобуса до официанток в кафе. Так начинается его экзистенциальное путешествие в поисках неспящих, которое приводит к трагическим последствиям. Фильм-участник программы «Форум» на Берлинале и основного конкурса.

С 9 декабря: фильм ПРЕСТУПНЫЙ ЧЕЛОВЕК (The Criminal Man).

Фильм-участник Венецианского кинофестиваля-2019, а также лауреат приза международного фестиваля кинодебютов «Дух огня». Одинокий инженер оказывается свидетелем убийства известного грузинского футболиста. Завороженный чужой смертью, он становится одержим этой историей: приходит на похороны, выслеживает родственников убитого, подсматривает за еще одной свидетельницей и сам покупает пистолет − и все это в полном молчании, под звуки криминальных сводок по телевидению. Георги Петриашвили, сыгравший в фильме главную роль − непрофессиональный актер: режиссер Дмитрий Мамулия заметил его на проходной института культуры Тбилиси, где тот работал охранником.

С 12 декабря: фильм ПАПЬЕ-МАШЕ.

Продолжение истории пастуха Ивана Лашина, героя предыдущего фильма Виталия Суслова ГОЛОВА. ДВА УХА. Неожиданно для себя и других Иван стал призером «Кинотавра» и получил диплом Гильдии киноведов и кинокритиков. Воспоминания о пальмах, море и магнолиях согревают Ивана, но события киноистории продолжают развиваться своим чередом. В его жизнь приходят коллекторы. А знакомый участковый предлагает покровительство в обмен на сделку. Но больше всего Ивана Сергеевича волнует милая девушка с бирюзовыми сережками, которая работает в местном Клубе культуры.

С 12 декабря: фильм ПАПИНА ДОЧКА (Le prince oublié).

Трогательная сказка о всепобеждающей отцовской любви от обладателя премии «Оскар» режиссера Мишеля Хазанавичуса. Каждый вечер Джиби рассказывает дочке Софии перед сном сказку собственного сочинения. Джиби и София придумали волшебный мир, где живут крошечные феи и величественные драконы, а папа-принц всегда спасает принцессу-дочь от любых опасностей. Время идет, девочка взрослеет, и папины сказки интересуют ее все меньше. В ее волшебном мире появляется новый принц − симпатичный одноклассник, а папа отправляется в страшную страну Забытья. Джиби предстоит приложить массу усилий, чтобы вернуть себе статус героя для дочери и в фантастическом мире, и в реальном. Главную роль в фильме сыграл Омар Си.

С 14 декабря: сериал «Пенниуорт» (Pennyworth), 2 сезон.

Динамичный, снятый в ретро-эстетике сериал рассказывает историю персонажа комиксов DC, молодого Альфреда Пенниуорта за много лет до того, как он стал дворецким Бэтмена. В попытке найти баланс между смертоносными инстинктами и мирной жизнью Альфред (Джек Бэннон), бывший боец британского спецназа, вместе с двумя сослуживцами открывает в Лондоне собственное охранное агентство. Выполняя частные заказы, он знакомится с будущими родителями Бэтмена − эксцентричным американским миллионером Томасом Уэйном, который предлагает ему хорошо оплачиваемое сотрудничество, и журналисткой Мартой Кейн. В новом сезоне Пенниуорту предстоит вновь столкнуться с фашистским Обществом Воронов и злопамятным лордом Харвудом, который намерен устроить на улицах Лондона настоящую войну. Первый сезон можно посмотреть в онлайн-кинотеатре уже сейчас.

С 15 декабря: сериал «Первые ласточки. Zависимые».

Продолжение откровенной украинской подростковой драмы «Первые ласточки», которая затрагивает множество сложных тем: буллинг, суицид, селфхарм, отношения со своим телом и сексуальностью, жизнь с ограниченными возможностями и зависимость. Сериал сделан в формате анталогии: второй сезон сюжетно не связан с первым, однако в нем в новых образах участвуют актеры, занятые в предыдущих сезонах.

С 15 декабря: мультсериал «Клеопатра в космосе» (Cleopatra in Space), 1 сезон.

15-летняя принцесса Древнего Египта перемещается через портал в будущее на 30 тысяч лет вперёд. Клеопатра узнает, что ей суждено стать спасительницей галактического Нила и свергнуть режим космического тирана Октавиана. Для этого девушка поступает в Интергалактическую академию, где будет тренировать свои лидерские и физические навыки.

С 26 декабря: фильм ДНК.

Семейная драма от режиссера фильма МОЙ КОРОЛЬ Майвенн Ле Беско и сценариста Матье Деми, сына Аньес Варды. Нэж легко уживается со вспыльчивой матерью, эгоистичной сестрой и скептичным бывшим, но смерть любимого дедушки моментально выбивает ее из колеи. Дед прожил долгую и яркую и жизнь и оставил Нэж в наследство бойкий и любознательный характер. Она решает сдать тест ДНК и узнать все подробности о его прошлом и собственных алжирских корнях. В фильме снимались Майвенн Ле Беско, Фанни Ардан, Луи Гаррель, Марина Вакт и другие. ДНК был включен в программы Каннского кинофестиваля-2020, кинофестивалей в Сан-Себастьяне и Цюрихе.

Кроме того, за дополнительную плату в онлайн-кинотеатре появятся:

С 1 декабря: комедия УДАЛИТЬ ИСТОРИЮ (Effacer L'Iistorique).

С 3 декабря: фэнтези-драма НЕОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ НА РОЖДЕСТВО (The Man Who Invented Christmas).

С 4 декабря: мультфильм ВСЯ ПРАВДА О МЕДВЕДЯХ: ФИЛЬМ (We Bare Bears: The Movie).

С 10 декабря: комедия ДЕНЬ ВОСЬМОЙ (Le Huitième Jour).

С 15 декабря: фантастический экшн ДОВОД (Tenet).

С 17 декабря: комедия КОРОЛЬ СТЕЙТЕН-АЙЛЕНДА (The King of Staten Island).

С 19 декабря: комедия ЧЕСТНЫЙ КАНДИДАТ (Irresistible).

С 21 декабря: фантастика ВСПОМНИ ВСЁ (Rememory).

С 22 декабря: пеплум ПЕРВЫЙ КОРОЛЬ РИМА (Il Primo Re).

С 25 декабря: семейный фильм ВЕДЬМЫ (The Witches).

С 25 декабря: сериал «Ганнибал» (Hannibal), 3 сезона.

С 25 декабря: фильм ТРИ ХРИСТА (Three Christs).

С 30 декабря: аниме НА ТВОЕЙ ВОЛНЕ (Kimi to, nami ni noretara).

С 31 декабря: ТОМ И ДЖЕРРИ: ИСТОРИЯ О ЩЕЛКУНЧИКЕ (Tom and Jerry: A Nutcracker Tale).

А также в озвучке «Кубик в кубе» выйдут сериалы «Компьютерщики» (The IT Crowd) и «Американские боги» (American Gods) и аниме ЗДЕСЬ СЛЫШЕН ОКЕАН (Umi ga kikoeru) в озвучке Reanimedia.

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01.12.2020 Автор: Артур Чачелов