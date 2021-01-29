«Кинопоиск HD» рассказал о премьерах февраля

В феврале 2021 года онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» приготовил своим пользователям множество новинок. Среди них − новые сериалы, полнометражные фильмы различных жанров, аниме и семейные мультфильмы. Значительная часть новинок будет доступна по подписке.

Главной премьерой подписки в этом месяце стал сериал собственного производства «Топи», первые серии которого уже досупны на сервисе с 28 января. Сериал по сценарию Дмитрия Глуховского. Молодые москвичи бегут от неразрешимых проблем в чудотворный монастырь под деревней Топи. Но запланированный отдых оборачивается погружением в зловещую хтонь русской глуши. Законы современного мира в полузаброшенной деревне не работают: увязнуть в Топях легко, а выбраться − почти невозможно. Есть только один способ спастись − лицом к лицу встретиться со своими главными страхами. В главных ролях: Иван Янковский, Тихон Жизневский, Катерина Шпица, Софья Володчинская и Анастасия Крылова.

Другие проекты в подписке «КиноПоиск HD»:

С 27 января: сериал «Битые пиксели» (Dead Pixels), 2 сезон.

Британский ситком про четверку друзей-геймеров, чей мир вращается вокруг онлайн-игры «Королевские свитки». Мэг (Алекса Дэйвис), Ники (Уилл Меррик), Рассел (Саргон Йельда) и Усман (Дэвид Мумени) пытаются стать чемпионами своих виртуальных судеб в мире троллей и паладинов. А ради прохождения нового уровня готовы разругаться с родными, сбежать со свидания, забить на работу. «Битые пиксели» стал самым популярным комедийным сериалом на британском канале Е4 после «Переростков» и получил высокую оценку на IMDb − 7,3. Новый сезон «Битых пикселей» выходит на «КиноПоиск HD»в эксклюзивной озвучке с участием гейм-блогеров Zanuda, Стаса Давыдова, Орк-Подкастера, EugeneSagaz.

С 28 января: сериал «Засланец из космоса» (Resident Alien), 1 сезон.

Экранизация одноименной серии комиксов издательства Dark Horse, шоураннером которой выступил один из сценаристов «Гриффинов». Гарри Вандершпигель — не кто иной, как пришелец с далекой планеты, потерпевший крушение на Земле. Дожидаясь, пока за ним прибудет спасательная миссия, он принимает личину доктора-отшельника из маленького городка в Колорадо и после того, как убивают единственного реального врача в округе, Гарри вынужден занять его место и помогать полиции в расследовании дел. У него высочайший уровень эмпатии, который позволяет ему скрывать свою тайну от людей и чувствовать их истинные эмоции. Незадачливого пришельца сыграл Алан Тьюдик («Светлячок», «Трамбо», «Роковой патруль»). Для сериала доступны два варианта озвучки: оригинальная дорожка с субтитрами и озвучка студии «Кубик в кубе» (18+) эксклюзивно для «КиноПоиск HD».

С 31 января: аниме «Кулинарные поединки» (Shokugeki no Soma), 3 сезон.

Экранизация популярной одноименной манги. Юный Сома Юкихира мечтает стать шеф-поваром в ресторане своего отца и превзойти родителя в мастерстве. Но в тот самый момент, когда Сома заканчивает школу, его отец закрывает ресторан и отправляется работать в Америку. Он ставит перед сыном условие: если тот хочет продолжить семейное дело, то должен окончить элитную кулинарную академию Тоцуки, откуда выпускается только 10% студентов. Сому ждут нелегкие испытания, знакомства с новыми друзьями и жестокое соперничество с конкурентами за звание лучшего

С 31 января: аниме «Re: Zero − жизнь с нуля в другом мире» (Re: Zero kara hajimeru isekai seikatsu), 1 сезон.

Динамичный фантастический аниме-сериал, адаптация одноименного ранобэ-романа Таппэя Нагацуки. Возвращаясь из продуктового магазина, подросток по имени Субару Нацуки, геймер и затворник, внезапно переносится в фэнтезийную вселенную, где на него тут же нападают. Его спасает прекрасная девушка, которая оказывается сильнейшим магом, а он в благодарность соглашается помочь ей в поисках важного артефакта. Но как только они находят подсказку, их немедленно убивают. Субару приходит в себя на том же месте, что и в первый раз, и понимает, что продвигаться вперед и побеждать в поединках он может, только умирая раз за разом.

С 4 февраля: мультфильм БАРБОСКИНЫ НА ДАЧЕ.

Полнометражный мультфильм о летних приключениях героев мультсериала «Барбоскины». Любознательное семейство отправляется на каникулы в деревню. Малыш, Роза, Лиза, Гена и Дружок прекрасно проводят время с дедушкой и занимаются любимыми делами: играют, что-то мастерят, гуляют и даже влюбляются. Пока однажды не обнаруживают, что рядом с ними поселились неожиданные соседи — котики, с которыми Барбоскиным теперь приходится конкурировать за симпатии местных жителей. Навести мосты дружбы между котиками и Барбоскиными оказывается под силу только настоящему индейцу − Малышу.

С 9 февраля: сериал «Хэмлок Гроув» (Hemlock Grove), 1-3 сезоны.

Мистическая драма с элементами хоррора по мотивам одноименного романа Брайана Макгриви. Хэмлок Гроув − маленький городок где-то в Пенсильвании, в котором древнее зло скрывается у всех на виду. Мирную жизнь местных жителей нарушает загадочное убийство старшеклассницы из местной школы − девушку находят жестоко искусанной. В расследование преступления оказываются втянуты двое местных парней: Роман Годфри, наследник самого богатого и влиятельного семейства в Хэмлок Гроув, и Питер Руманчик, выходец из семьи цыган, недавно поселившейся на окраине города. О Питере ходят странные слухи − поговаривают, что он оборотень. В сериале снимались Билл Скарсгард, Фамке Янссен, Джоэль де ла Фуэнте и другие.

С 11 февраля: мультфильм КОНЬ ЮЛИЙ И БОЛЬШИЕ СКАЧКИ.

Авантюрный спин-офф цикла полнометражных мультфильмов о Трех богатырях от студии «Мельница». Во время очередного подвига богатырей конь Юлий знакомится с обаятельной кобылой по имени Звезда Востока и теряет покой. Юлий твердо намерен просить ее руки, но есть лишь одна загвоздка: его возлюбленная принадлежит хозяину далеких земель − султану Рашиду. Чтобы посвататься к ней, Юлию нужна помощь Князя Киевского, которому, впрочем, и без того хватает хлопот. Недолго думая, Юлий похищает Князя и вместе с ним и своим верным другом ослом Моисеем пускается в безумные приключения во имя великой любви. Роли озвучивали Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Сергей Бурунов и другие известные российские актеры.

С 15 февраля: фильм РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ (The Kindness of Strangers).

Трогательная драма о человеческой взаимопомощи, фильм-открытие Берлинского кинофестиваля 2019 года. Молодая домохозяйка Клара вместе с двумя сыновьями сбегает от мужа-абьюзера и отправляется на поиски новой лучшей жизни в Нью-Йорк. Здесь ее ждут знакомства с отзывчивыми и бескорыстными людьми: самоотверженной медсестрой Элис, помогающей всем и каждому, и бывшим заключенным Джеффом, устроившимся на работу в некогда популярный русский ресторан. «Зимний дворец», тот самый ресторан, вскоре превращается в место встреч для тех, кто проходит через жизненный кризис и кого вместе свела сама судьба.

С 16 февраля: сериал «За час до рассвета» (1 сезон).

Напряженный криминальный ретро-детектив от режиссера Игоря Зайцева («Есенин», «Великая»). 1946 год. Лейтенант Денис Журавлев, служивший в войну разведчиком, возвращается в родной город и устраивается на работу в милицию. Служить ему предстоит под началом майора Шумейко по прозвищу Сатана — человека с тяжелым характером, но завидными показателями раскрываемости. Журавлеву выпадает непростая задача: ему предстоит внедриться в орудующую в городе банду безжалостного преступника по кличке Клещ. Но чем глубже Журавлев погружается в работу под прикрытием, тем меньше уже понимает, кто здесь хороший, а кто плохой. В сериале снимались Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Алена Михайлова, Артур Ваха, Агния Дитковските, Артур Смольянинов и другие.

С 20 февраля: сериал «Обратная сторона Луны», 1-2 сезоны.

Российский ремейк британского сериала «Жизнь на Марсе». Старший лейтенант полиции Михаил Соловьев вот уже три года преследует маньяка, убивающего молодых женщин. В момент, когда Соловьев уже близок к поимке преступника, тот сбивает его автомобилем. Очнувшись, Михаил понимает, что переместился в 1979 год. Устроившись на работу милиционером, он пытается разобраться, что же с ним произошло и как теперь вернуться обратно. Во втором сезоне Соловьев продолжает преследовать маньяка, в этот раз переместившегося вместе с ним не только во времени, но и в альтернативную реальность, где к 2011 году СССР так и не распался, а люди уже летают на Марс. Павел Деревянко исполнил в сериале главную роль, за что в 2014 году был номинирован на премию Российской киноакадемии «Золотой орел».

В феврале: сериал «Новичок» (Rookie), 3 сезон.

После инцидента, перевернувшего его жизнь, Джон Нолан, разменявший пятый десяток, решает осуществить давнюю мечту и поступить на службу в полицию Лос-Анджелеса. Будучи самым возрастным новобранцем, Нолан вынужден сносить скептицизм и насмешки юных коллег и начальства, но именно здесь его жизненный опыт и чувство юмора оказываются как нельзя кстати. Недостаток прыткости и скорости он восполняет остротой ума и умением найти общий язык практически с кем угодно. В новом сезоне Нолану предстоит наконец-то закончить обучение, а также разобраться с последствиями своих рискованных действий и неверных решений в финале второго сезона. Великовозрастного новичка сыграл Нэйтан Филлион, звезда сериалов «Светлячок», «Касл» и «Бруклин 9-9». Первые два сезона сериала также доступны на «КиноПоиск HD».

В феврале: «Постановка» (Staged), 2 сезон.

Компактный ироничный сериал, удаленно снятый во время локдауна и почти полностью разыгранный в окнах программы Zoom. Майкл Шин и Дэвид Теннант, уморительный актерский дуэт из сериала «Благие знамения», играют гипертрофированные версии самих себя и пытаются по видеосвязи устраивать репетиции пьесы, премьера которой отложилась из-за ограничений, связанных с пандемией. Во втором сезоне «Постановки» Майклу и Дэвиду приходится мириться с появлением в их жизни нового агента по имени Том − его сыграл Бен Шварц. Кроме того, в новом сезоне будет еще больше забавных камео звезд, среди которых Кейт Бланшетт, Фиби Уоллер-Бридж, Кристоф Вальц, Эван Макгрегор и многие другие. Сериал будет доступен эксклюзивно в озвучке студии «Кубик в кубе». Первый сезон доступен эксклюзивно на «КиноПоиск HD» уже сейчас.

В феврале: фильм Я − ГРЕТА.

Рассказ о жизни и деятельности Греты Тунберг, шведской девочки-подростка, ставшей иконой эко-активизма. Режиссер-биографист Натан Гроссман следует за Гретой целый год, с самого начала ее пути − с первого пикета, на который Грета вышла к зданию Стокгольмского парламента вместо уроков в школе, до ее знаменитого выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке. Фильм рассказывает не только об активистской работе Греты, но и о ее поддерживающих родителях и любимых собаках, о мучительной тревожности и нелегком путешествии через океан в маленькой неудобной яхте. В 2020 году фильм получил премию критиков документальных лент за самый интересный выбор субъекта.

В феврале: мультсериал «Панда и Крош», 1 сезон.

Российско-китайский мультсериал про Кроша из «Смешариков» и Панды Хохо из мультсериала «Кротик и Панда». События мультфильма происходят в игрушечном магазине: когда посетители расходятся по домам, игрушки оживают и общаются друг с другом. Импульсивный Крош и флегматичный Панда попадают в приключения вместе со своими друзьями − другими игрушками. Среди них Рори − чувствительный Робот, который всего боится; Лили − всезнайка, которая очень любит книжки; Скутер − маленький самокат; Енот − хулиган и шутник; Амелия − самолет с необыкновенными мечтами; а также Слониха, которая заботится обо всех, как мама. Друзьям предстоит понять, что самое ценное − это их дружба и умение трудиться сообща.

В феврале: мультфильм ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ.

Приключенческий мультфильм от сценариста ИСТОРИИ ИГРУШЕК и номинанта на премию «Оскар» Алека Соколова. Юный дельфин Дельфи живет в Подводном городе среди других рыб. Он мечтает служить в гвардии дельфинов и влюблен в Мию, приемную дочь мэра города осьминога Октавиана, но никто, кроме лучшего друга − рыбы-ангела Зеба, не воспринимает Дельфи всерьез. Однажды Дельфи и Зеб забираются в Затопленную крепость и находят в ней волшебную арку, проплыв сквозь которую, можно стать кем захочешь. Но об их открытии узнает армия коварных мурен, и теперь Дельфи предстоит спасти Подводный город от опасности. Персонажей мультфильма озвучили Алексей Воробьев, Филипп Киркоров и Полина Гагарина.

Кроме того, за дополнительную плату на «КиноПоиск HD» станут доступны:

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29.01.2021 Автор: Артур Чачелов

Источник: «КиноПоиск HD»