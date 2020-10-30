«КиноПоиск HD» рассказал о новинках ноября

В ноябре«КиноПоиск HD» подготовил своим зрителям собственный комедийный сериал «Настя, соберись!», ретро-детектив «Казанова» со Светланой Ходченковой и долгожданное продолжение триллера «Метод», которое будет доступно подписчикам в онлайне сразу после эфира на Первом канале. Кроме того, в ноябре зрителей ждут новые кинофильмы, сериалы и пополнение эксклюзивной коллекции DC Comics.

С 31 октября: сериал Cryptid, 1 сезон, 10 серий.

Экранизация одноименного подросткового графического романа Сильвейна Рундберга. После загадочной гибели одного из местных старшеклассников группа его друзей решает самостоятельно разобраться в истинных причинах его смерти. Но чем ближе они подбираются к разгадке, тем страшнее оказывается древний секрет, который хранят темные воды озера. Фильм будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

С 1 ноября: мультсериал-аниме «Токийский гуль» (Tokyo Ghoul), 4 сезона.

Экранизация легендарной фантастической манги Суи Исиды, который также выступил сценаристом при создании аниме-сериала. Кэн Канэки − обычный студент университета. После нападения гуля, хищного монстра-людоеда, Кэн попадает в больницу, где ему пересаживают органы одного из сильнейших гулей. Из-за этого Канэки лишь наполовину становится монстром, но питаться человеческой плотью ему необходимо как и всем остальным гулям. Канэки пытается вернуться к прежней жизни, но для людей он теперь чудовище и изгой, обреченный на уничтожение. Все сезоны аниме-сериала будут доступны на «КиноПоиск HD» по подписке.

С 7 ноября: мультсериал «Солнечные противоположности» (Solar Opposites), 1 сезон.

Анимационный ситком от Джастина Ройленда, соавтора «Рика и Морти». Главные герои − команда из четырех пришельцев. Спасаясь со своей умирающей планеты Шлорп, они потерпели крушение на Земле и теперь вынуждены жить в американской глубинке посреди придурковатых, по их мнению, людей, учиться земным привычкам и не вешать нос. Инопланетных мигрантов ждет масса приключений и нелепых ситуаций, но главная их задача − защищать Пупу, живой суперкомпьютер, который однажды эволюционирует, поглотит их и терраформирует Землю. Мультсериал получил высокие оценки зрителей и критиков и почти сразу после премьеры был продлен еще на два сезона. Проект будет доступен на «КиноПоиск HD» по подписке в коллекции FoxNow.

С 8 ноября: «Метод» (2 сезон), 16 серий.

Продолжение невероятно популярного сериала с Константином Хабенским и Паулиной Андреевой в главных ролях. С момента событий первого сезона прошел год. Есеня тяжело переживает потерю своего наставника и возлюбленного Родиона Меглина. Но время идет: героиня вышла замуж, родила дочь. Принять своего ребенка ей непросто, но, как ни парадоксально, поможет ей в этом именно профессия — за малюткой начинает охоту таинственный маньяк. А Евгений Осмысловский (Александр Петров) теперь не просто приятель Есени, который пытается помочь ей выйти на организатора кровавых убийств, но и ее муж. Эпизоды сериала будут доступны по подписке сразу после эфира на Первом канале.

С 9 ноября: фильм ГУДБАЙ, АМЕРИКА.

Комедия Сарика Андреасяна о жизни современных русских иммигрантов в США. У каждого из героев свои проблемы. Виктор Сергеевич (Юрий Стоянов) приезжает в гости к взрослой дочке и обнаруживает, что его внук не знает ни языка, ни простых вещей, знакомых и понятных каждому мальчишке в России. Бойкий Армен (Грант Тохатян) хочет заключить фиктивный брак, чтобы остаться в стране. Недавно переехавший Игорь (Владимир Яглыч) хочет как можно скорее натурализоваться, а Юля (Елизавета Моряк) тоскует по бабушке, оставшейся в России. За помощью они обращаются к местному авантюристу Григорию (Дмитрий Нагиев), который доказывает, что всех их роднит нехитрая истина: можно уехать из России, но нельзя перестать быть русским. Фильм будет доступен по подписке.

С 15 ноября: мини-сериал «Голос перемен» (Small Axe), 1 сезон, 5 серий.

Мини-сериал от BBC Studios и обладателя премии «Оскар» режиссера Стива Маккуина состоит из пяти самостоятельных эпизодов. Два из них вошли в программу отмененного в этом году Каннского кинофестиваля. Эти истории рассказывают о борьбе против расизма и этнических дискриминаций и сняты по мотивам реальных событий, случившихся в одной из общин Лондона в 1960-1980-е. Так, эпизод Mangrove посвящен протестам 9 августа 1970 года, когда темнокожие британцы вышли на улицы, бастуя против полицейского произвола. Некоторые истории перекликаются с личным опытом родителей самого Маккуина. Сериал будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

С 17 ноября: фильм ГНЕЗДО (The Nest).

Психологическая семейная драма. Нью-Йорк, восьмидесятые. Рори − амбициозный консультант по инвестициям, его жена Элисон − прагматичный тренер лошадей. Когда Рори предлагают работу в его родной Англии, он с радостью хватается за эту возможность, и супруги вместе с двумя детьми переезжают в роскошный особняк XVII века в предместьях Лондона. Пытаясь вписаться в местные высшие круги, Рори сорит деньгами, лжет и изворачивается, но когда у него срывается перспективная сделка, Рори оказывается на грани краха − и финансового, и семейного. Главные роли в фильме сыграли Джуд Лоу и Кэрри Кун. Фильм будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

С 17 ноября: сериал «Хелстром» (Helstrom), 1 сезон, 10 серий.

Экранизация одноименной серии комиксов Marvel. Дэймон и Ана Хелстром − дети загадочного и могущественного серийного убийцы. Пытаясь разобраться в собственном происхождении, они путешествуют по миру и уничтожают чудовищ и худших представителей человечества. У обоих есть врожденные сверхспособности, но у каждого свои методы работы и отношение к людям. Неожиданное событие вынуждает их встретиться, показать друг другу свои темные и светлые стороны и разгадать, наконец, тайну своей семьи. Сериал будет доступен на «КиноПоиск HD» по подписке в коллекции FoxNow.

С 18 ноября: фильм ЛЕТО'85 (Été 85).

Ностальгическая драма о взрослении, снятая по мотивам романа Эйдена Чемберса «Станцуй на моей могиле», который режиссер Франсуа Озон мечтал экранизировать с 17 лет. Премьера фильма должна была состояться в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, в итоге отмененного из-за пандемии. 1985 год, свое шестнадцатое лето Алекс проводит на морском побережье в Нормандии. Когда однажды его парусник попадает в шторм, тонущего Алекса спасает случайно оказавшийся рядом Давид. Новому знакомому Алекса восемнадцать лет, и он самоуверен, свободолюбив и привлекателен. Парни быстро сближаются и клянутся друг другу станцевать на могиле того, кто распрощается с жизнью первым, не подозревая, что случиться это может куда раньше, чем они ожидают. Фильм будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

С 21 ноября: фильм KITOBOY.

Приключенческая драма от режиссера Филиппа Юрьева и продюсера Алексея Учителя. Юный чукотский охотник влюбляется в девушку из видеочата и, узнав, что она живет в Америке, решается на самый отчаянный поступок в своей жизни. Фильм получил приз Венецианского кинофестиваля и три премии на фестивале «Кинотавр» 2020 года. Главные роли в фильме исполнили Кристина Асмус и Владимир Онохов, для которого съемки в фильме стали первой актерской работой в жизни и принесли ему приз «Кинотавра» за лучшую мужскую роль. Фильм будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

С 28 ноября: фильм ГИПНОЗ.

Мистический триллер Валерия Тодоровского, фильм-участник конкурсной программы ММКФ-2020. Родители отправляют шестнадцатилетнего Мишку (Сергей Гиро) к известному гипнологу Волкову (Максим Суханов) в надежде, что тот вылечит их сына от лунатизма. На групповых занятиях Мишка влюбляется в симпатичную пациентку доктора Волкова. Когда та умирает загадочной смертью, Мишка начинает собственное расследование, но в итоге становится главным подозреваемым. Идея картины основана на детских воспоминаниях режиссера: Тодоровский посещал известного советского гипнолога Владимира Райкова и был потрясен властью, которой тот обладал над пациентами. Фильм будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

В ноябре: сериал Derby Girl, 1 сезон.

25-летняя Лола Бувье, бывшая звезда фигурного катания и обладательница невыносимого характера, решает продолжить спортивную карьеру в роллер-дерби и ставит себе цель: стать величайшей в мире чемпионкой в роллер-дерби. Есть только две проблемы: Лола не подозревает, что ее новая команда, «Единороги-людоеды» − самая слабая во Франции и что ради победы команды ей придется поступиться личными амбициями. Сериал будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

В ноябре: сериал «Личность» (Personality), 1 сезон.

Криминальная драма, действие которой происходит в Стамбуле. Агах, одинокий стареющий мужчина и бывший судмедэксперт, получает неутешительный диагноз − у него болезнь Альцгеймера. Пока воспоминания о прошлом окончательно его не покинули, Агах решает совершить убийство, которое планировал много лет. Охотиться на него будет Невра, единственная женщина-детектив в убойном отделе стамбульской полиции. Впрочем, у Невры хватает забот и без загадочного серийного убийцы: коллеги-мужчины постоянно вмешиваются в ее работу и отнимают у нее перспективные дела. Фильм будет доступен по подписке.

В ноябре: сериал «Частный детектив Магнум» (Magnum P.I.), 1 сезон.

Ремейк популярного одноименного шоу 1980-х от создателей сериалов «Ее звали Никита», «24 часа» и режиссеров «Прослушки» и

ФОРСАЖЕЙ. Морпех Томас Магнум возвращается со службы в Афганистане домой на Гавайи. Он устраивается на работу консультантом по безопасности к успешному писателю, а свободное время посвящает своему увлечению − частному сыску. Распутывать сложные дела ему помогают друзья: бывшие братья по оружию и агент британской разведки в отставке. Любопытный факт: у сериала есть эпизоды-кроссоверы с детективным сериалом «Гавайи 5.0», действие которого также происходит на Гавайях. Сериал будет доступен на «КиноПоиск HD» по подписке в коллекции FoxNow.

В ноябре: оригинальный сериал «КиноПоиска» «Настя, соберись!» (1 сезон), 10 серий.

В один злосчастный день 29-летняя дизайнер-архитектор Настя (Любовь Аксенова) теряет и любимую работу в бюро, и мужа, который изменил ей с подругой. Что тут скажешь? Только «Настя, соберись!». Вместо того, чтобы впасть в отчаяние, Настя впервые начинает осознанный путь к лучшей версии себя − с помощью пятерки своих внутренних «я». У каждого из них свой характер, место и роль в жизни Насти, но движет ими только одно − ее счастье. И ради этой цели они идут на все: спорят между собой, хитрят, интригуют и воюют, ведь счастье у каждого свое. В сериале также снимались Рина Гришина, Алина Алексеева, Светлана Камынина, Юлия Гришаева, Юлия Ауг, Маргарита Аброськина, Ева Смирнова и другие. Сериал будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

В ноябре: сериал «Казанова», 8 серий.

Москва, 1975 год. В Советском Союзе зарегистрировано несколько случаев мошенничества, жертвами которого стали женщины «с положением в обществе». Приметы преступника потерпевшие описывают одинаково: обаятельный, интеллигентный мужчина средних лет, с лёгкостью втирается в доверие, обкрадывает и бесследно исчезает. После попытки самоубийства одной из обманутых женщин за дело берутся сыщик Шмаков (Сергей Угрюмов) и старший лейтенант милиции Полина Новгородцева (Светлана Ходченкова). В сериале также снимались Антон Хабаров, Катерина Шпица, Ирина Пегова, Екатерина Редникова, Кузьма Сапрыкин и другие. Эпизоды сериала «Казанова» будут доступны на «КиноПоиск HD» по подписке сразу после эфира на Первом канале.

В ноябре: сериал «Массовка» (Extras), 2 сезон.

Сериал от создателей «Офиса». Главный герой − безработный актер по имени Энди Миллман (Рики Джервэйс), который всю жизнь мечтал пробиться в большое кино, но пока лишь добился места в массовке. Сериал демонстрирует закулисную жизнь киноиндустрии, представители которой смеются сами над собой. В каждом эпизоде участвуют приглашенные звезды: Бен Стиллер, Кейт Уинслет, Дэниэл Рэдклифф, Орландо Блум и другие. В ноябре сериал выйдет в озвучке от студии «Кубик в кубе». Фильм будет доступен по подписке в озвучке студии «Кубик в Кубике» только на «КиноПоиск HD».

В ноябре: сериал «Наши матери, наши отцы» (Unsere Mütter, unsere Väter).

Взгляд на Вторую мировую войну со стороны пятерых обычных немцев − печальный рассказ об ужасах военного времени и ужасах радикальных идеологий. В июне 1941 года они встречаются в берлинском кафе, чтобы проводить троих из них на фронт, но не подозревают, какие тяготы и проверки тела, духа и убеждений на прочность предстоят им в ближайшем будущем − впереди у них русская зима 1941 года, Курская битва, концлагерь Заксенхаузен, тюрьма Плётцензее, фронтовой госпиталь и штрафной батальон вермахта. Сериал будет доступен на «КиноПоиск HD» по подписке.

В ноябре: анимационный сериал «Сверхъестественное» (Supernatural), 1 сезон.

Аниме-версия приключений братьев Винчестеров из одноименного сериала, вдохновленного «Сумеречной зоной», будет доступна в оригинале и дубляже. Сэм и Дин разъезжают по Соединенным Штатам на черном «шевроле» 1967 года и расследуют разнообразные паранормальные явления, лихо сражаясь с зловещими демоническими сущностями и призраками. В мультсериал вошли не только лучшие воссозданные эпизоды оригинального сериала, но и моменты, не попавшие в оригинальную американскую версию, в том числе фрагменты из детства Винчестеров. Проект будет доступен по подписке только на «КиноПоиск HD».

Также на «КиноПоиск HD» в эксклюзивной коллекции сериалов DC Comics уже доступны: «Стрела», «Флэш», «Легенды завтрашнего дня», «Я − Зомби», «Древние», «Готэм», «Супергёрл», «Пенниуорт», «Роковой Патруль», «Старгерл», «Харли Квинн», «Болотная Тварь», «Сверхъестественное», «Тайны Смолвиля» и другие фильмы и сериалы.

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30.10.2020 Автор: Артур Чачелов