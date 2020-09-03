«КиноПоиск HD» рассказал о новинках сентября

В сентябре онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» приготовил для своих зрителей множество новинок. Это фильмы, мультфильмы и сериалы, в том числе экслюзивные, а также проекты с героями вселенной DC. Таким образом, с сентября на «КиноПоиск HD» по подписке будет доступна максимально большая коллекция проектов DC Comics. Все они будут доступны по подписке.

Эксклюзивная коллекция сериалов DC Comics:

Стрела / Arrow (8 cезонов).

Сериал по мотивам комиксов DC «Зеленая стрела», ставший для американского телеканала The CW самым рейтинговым со времен «Дневников вампира». По сюжету, после кораблекрушения миллиардер Оливер Куин пропадает и считается погибшим в течение пяти лет, после чего его обнаруживают живым на затерянном острове в Тихом океане. Когда он возвращается домой в Старлинг-Сити, его мать Мойра, сестра Теа и лучший друг Томми видят, что Оливер никогда не станет прежним. За 8 сезонов в «Стреле» сыграли более 1000 актеров, включая Стивена Амелла, Дэвида Рэмси, Пола Блекторна, Рика Гонсалеса и многих других.

Флэш / The Flash (7 сезонов).

Спин-офф сериала «Стрела» рассказывает историю Барри Аллена, который в детстве становится свидетелем загадочного убийства своей матери. В преступлении обвинили его отца, однако на протяжении многих лет главный герой не прекращает попыток узнать правду. Однажды расследование приводит его к ученому, занимающемуся разработкой ускорителя частиц, после встречи с которым в Барри попадает молния и он впадает в кому на 9 месяцев. Очнувшись, герой понимает, что приобрел способность двигаться со сверхчеловеческой скоростью и теперь может дать отпор даже самым сильным врагам. В 2020 году сериал продлили на седьмой сезон.

Легенды завтрашнего дня / DC’s Legends of Tomorrow (6 сезонов).

Спин-офф «Стрелы» и «Флэша». В далеком будущем бессмертный преступник Вандал Сэвидж захватил весь мир и убил семью главного героя − повелителя времени Рипа Хантера. Чтобы предотвратить катастрофу, Рип собирает свою команду супергероев. Вместе они отправляются в прошлое: противостоять смертельной угрозе и победить зло абсолютно не похожее на то, что они видели раньше. Премьера сериала состоялась в 2016 году, первый эпизод посмотрели пять миллионов человек. В 2020 году проект был продлен на шестой сезон.

Супергёрл / Supergirl (6 сезонов).

Сериал рассказывает историю кузины Супермена, Кары Зол-Эл. Когда героине было 12 лет, ее родная планета Криптон была разрушена в результате взрыва, и девочке удалось спастись только благодаря тому, что родители отправили ее на Землю. Долгое время Кара скрывала свои суперспособности и жила как обычный человек. Но когда ее сводная сестра попала в беду, героиня раскрыла всем тайну и начала использовать свои суперспособности для борьбы с преступностью.

Готэм / Gotham (5 сезонов).

Фантазия на тему становления Бэтмена, его союзников и врагов. Главным героем сериала является детектив Джеймс Гордон, который приходит на работу в полицию Готэма и берется за расследование одного из самых громких преступлений в истории города − того самого, где отца и мать застрелили на глазах их маленького сына Брюса Уэйна. Молодой детектив становится для мальчика другом, еще не зная, что перед ним будущий защитник Готэма − Бэтмен. Создателем проекта выступил Бруно Хеллер, который известен по своим работам над сериалами «Рим» и «Менталист».

Кроме того, в октябре на «Кинопоиск HD» станет доступен мультсериал «Юная Лига Справедливости» / Young Justice (3 сезона).

В сентябре-октябре: мультсериал «Сверхъестественное» (Supernatural: The Animation).

В аниме-проекте по мотивам популярного одноименного сериала о приключениях братьев Винчестеров не только воссозданы лучшие эпизоды, но и включены моменты, не вошедшие в американскую версию проекта. Зрители увидят новые фрагменты о детстве главных героев и более подробно узнают истории некоторых второстепенных персонажей. Проект будет доступен эксклюзивно на «Кинопоиск HD» по подписке. Оригинальный одноименный сериал уже доступен на КиноПоиск HD.

В сентябре: сериал «Я − Зомби» / iZombie (5 сезонов).

После одной из вечеринок жизнь главной героини Оливии Мур никогда не будет прежней − она превратилась в зомби. Чтобы иметь постоянный доступ к человеческим мозгам, Лив устраивается на работу в офис судмедэксперта доктора Рави Чакрабарти. Однако вскоре открывается ее удивительная способность: с каждым съеденным мозгом она наследует воспоминания убитых, которые зачастую дают ключи к разгадкам тайны их смерти. С помощью своего босса и детектива полиции девушка встает на путь борьбы с преступностью и начинает расследовать убийства. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

В сентябре: сериал «Древние» / The Originals (5 сезонов).

Спин-офф культового сериала «Дневники вампира» рассказывает о трех первородных вампирах: в 1920-х годах они активно участвовали в жизни Нового Орлеана, сделав его раем для сверхъестественных существ, но затем были вынуждены его надолго покинуть. Теперь, спустя годы, они возвращаются в город, жизнь в котором с виду так и осталась полна безудержного веселья. Однако видимое спокойствие скрывает многие интриги. Так ли стабилен баланс сил между вампирами, ведьмами и оборотнями? Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

В сентябре: ПОЕЗД В ПУСАН 2: ПОЛУОСТРОВ.

Сиквел популярного зомби-хоррора 2016 года, в котором люди теперь опаснее, чем зомби. Через четыре года после вспышки страшного вируса, распространение которого Южная Корея сдержать не смогла, полчища зомби разгуливают по всему полуострову. Выжившие — бывший военный Хан Джон-сон и муж его сестры Ку Чхоль-мин в составе спецотряда отправляется в закрытую зону, чтобы отыскать припрятанные деньги. Теперь им предстоит пробираться по жуткому миру, где опасность представляют и люди, устраивающие жестокие игры на выживание. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

С 3 сентября: российская комедия ХЭППИ-ЭНД.

Комедия от сценариста и режиссера «Прожекторперисхилтон» Евгения Шелякина. По сюжету загадочный мужчина приходит в себя на пляже в Тайланде − он ничего не помнит, говорит только по-русски и отличается крайне скверным характером. Это не мешает ему быстро освоиться на новом месте и организовать авантюрный бизнес. И вроде все в его жизни снова благополучно, но один вопрос остается неотвеченным: для чего же он все-таки прилетел на другой конец света? Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

С 10 сентября: аниме ОНА ВИДЕЛА НЕБО (Sora no Aosa o Shiru Hito yo).

Романтическое аниме от режиссера Тацуюки Нагаи. Родители Аои и Аканэ погибли 13 лет назад, и, чтобы заботиться о младшей сестре, Аканэ пришлось отказаться от планов переехать в Токио вместе со своим парнем Синносукэ. Через много лет в город возвращаются Синносукэ и его двойник тринадцатилетней давности Синно. Встретив его, Аои впервые влюбляется. Сестры и не догадываются, что предметом их симпатий оказался один и тот же молодой человек. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

10 и 17 сентября: «Смешарики (новые серии).

Продолжение нового сезона классических «Смешариков» в 2D. Зрителей ждут приключения полюбившихся персонажей из Ромашковой долины: Бараша, Кроша, Нюши, Копатыча, Лосяша и других. В новых эпизодах круглые животные отправятся в поход за семь морей, Лосяш узнает, можно ли разговаривать с деревьями, а Бараш задумается о переменчивости жизни. 10 и 17 сентября выйдут по пять новых эпизодов. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

13 и 25 сентября: «Фиксики. Новенькие» (новые серии).

Новые эпизоды мультсериала «Фиксики» теперь выходят дважды вместо одного раза в месяц. Премьера новых эпизодов приурочена к началу учебного года. По сюжету, в классе фиксиков в этом сезоне появились два новых ученика: братья-близнецы, которые прежде не ходили в школу, а учились дома. 13 и 25 сентября будут доступны две новые серии: «Подарок» и «Кости». Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

С 14 сентября: МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ (Babyteeth).

Камерная инди-драма, ставшая полнометражным дебютом для режиссера Шеннон Мерфи («Убивая Еву») и вошедшая в основную конкурсную программу Венецианского кинофестиваля в 2019 году. Мила (Элайза Сканлен) − старшеклассница со смертельным недугом. Ее родители окружили дочь невероятной заботой и пытаются максимально деликатно справиться с тяжелой ситуацией. Но однажды Мила встречает Мозеса (Тоби Уоллес) — мелкого дилера, раздолбая и аутсайдера, и его жизнерадостность покоряет ее сердце. В любой другой семье такой роман был бы запретным, но родители Милы вынуждены мириться с тем, кто дарит их дочери шанс на нормальную жизнь и любовь. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

С 20 сентября: сериал «Мы» (Us).

Новый мини-сериал BBC от режиссера Джеффри Сакса. Супруги Петерсон, Конни (Саския Ривз) и Дуглас (Том Холландер) отправляются в путешествие по Европе: Амстердам, Париж, Венеция, Барселона… Семейную идиллию омрачает лишь один факт: за несколько дней до поездки Конни объявляет мужу о разводе. Для Дугласа эта новость становится неожиданным ударом, а поездка − последней попыткой вдохнуть новую жизнь в угасающие отношения и что-то изменить. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

С 24 сентября: сериал «Просто представь, что мы знаем» (1 сезон).

Мини-сериал от создателя «Последнего министра» Романа Волобуева посвящен миру новых независимых медиа и тем, кто их делает. Москву потрясает новость из анонимного Telegram-канала «ППЧМЗ»: погиб известный журналист-расследователь Евгений Малышев (Евгений Стычкин) — некогда оплот «настоящей» журналистики, «совесть 2010-х». Анонимным каналом заведуют три пробивные девушки: Белла, Ира и Ксюша (Анфиса Черных, Рина Гришина, Катя Федина). Количество подписчиков растет, девушки полны идей и амбиций, но с финансами у них туго. Как и с проверкой фактов: Малышев, давно покинувший Россию, оказывается жив. По случаю собственных «похорон» он решает навестить родину и вернуться в профессию. Но вместо репортерской карьеры ему приходится окунуться в устройство новых медиа. В сериале также снимались Максим Виторган, Юлия Снигирь, Екатерина Вилкова, Артур Ваха. Сценаристы и авторы идеи – Мила Просвирина и Илья Маланин. Проект будет доступен на «Кинопоиск HD» по подписке.

Кроме того, в подписке «КиноПоиск HD» станут доступны:

В сентябре: Коллекция ФОРСАЖ.

Коллекция полнометражных фильмов сверхпопулярной медиафраншизы, выпущенных Universal с 2001 по 2019 годы. Вспомнить, с чего начиналась история Доминика Торетто (Вина Дизеля) и Брайана О'Коннера (Пол Уокер), отследить всю хронологию полицейской криминальной саги.

С 14 сентября: мультфильм КАМУФЛЯЖ И ШПИОНАЖ (Spice in Disguise).

Новый полнометражный проект от анимационной студии Blue Sky Studios. В центре сюжета − супершпион Лэнс Стерлинг и молодой ученый Уолтер Беккет, полные противоположности друг другу. Жизнерадостный Лэнс с удовольствием каждый день спасает города и страны. Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в мире собственных изобретений и гаджетов. Но когда события принимают неожиданный оборот, этот маловероятный дуэт вынужден объединиться и проявить все свои способности в совершенно новом ключе. Странной паре потребуются невероятные чудеса маскировки ради спасения всего мира. Главные роли озвучили Том Холланд и Уилл Смит.

С 18 сентября: ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: СКАЙУОКЕР. ВОСХОД (Star Wars: Episode IX-The Rise of Skywalker).

Завершение грандиозной саги от режиссера Джей Джей Абрамса). Продолжающая обучение на джедая Рей (Дэйзи Ридли) вместе со своими друзьями – пилотом Сопротивления По Дэмероном (Оскар Айзек) и бывшим штурмовиком Первого Ордена Финном (Джон Бойега) – пытается помешать возвращению древнего зла. В это время верховный лидер Первого Ордена Кайло Рен (Адам Драйвер) продолжает поиски девушки. Судьба галактики решается в их противостоянии.

Кроме того, в подписке «КиноПоиск HD» появятся проекты студии Paramount, представленные в коллекции Vip Play:

В магазине «КиноПоиск HD»:

сериал «Страна Рождества» (NOS4A2), 2 сезона.

сериал «Террор» (The Terror), 2 сезона.

триллер ВИДЕОРЕГИСТРАТОР (Body Cam).

фильм МОГУЧИЙ ДУБ (Mighty Oak).

триллер КОМНАТА (Room).

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03.09.2020 Автор: Артур Чачелов