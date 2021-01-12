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«КиноПоиск HD» рассказал, что подписчики смотрели на новогодних каникулах

Рекордный старт показал проект «Мажор. Фильм»

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели подписчики сервиса в новогодние каникулы (с 31 декабря по 10 января).  В каникулы на сервисе была зафиксирована заметная активность. Дневная аудитория смотрящих подписчиков «КиноПоиск HD» (таковыми считаются подписчики, которые смотрели более двух минут контента) превысила миллион пользователей – это рекордный показатель для платформы.

Самым популярным по количеству смотрящих подписчиков проектом в начале этого года стал эксклюзив «КиноПоиск HD» – МАЖОР. ФИЛЬМ от продюсерской компании «Среда». Полнометражный экшн франшизы с Павлом Прилучным показал рекордный старт на платформе – достиг полумиллиона просмотров подписчиками за первые 10 дней после премьеры. Также в топе смотрения фильмы, онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни нового года – ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2

Среди сериалов в топе смотрения – оригинальные проекты «КиноПоиск HD»: «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой, десять серий которой вышли на каникулах; «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр» со специальными новогодними эпизодами; осенняя премьера – «Беспринципные». А также эксклюзивные зарубежные сериалы – новый фантастический проект от BBC по Терри Пратчетту – «Стража» и второй сезон фэнтези «Открытие ведьм».

Топ-20 фильмов и сериалов по смотрению на каникулах на «КиноПоиск HD»: 

  1. МАЖОР. ФИЛЬМ
  2. Франшиза ГАРРИ ПОТТЕР (восемь фильмов)
  3. Сериал «Настя, соберись!»
  4. Франшиза ОДИН ДОМА (два фильма)
  5. ЕЩЕ ПО ОДНОЙ
  6. Сериал «Проект «Анна Николаевна»»
  7. САМЫЙ НОВЫЙ ГОД!
  8. Сериал «Последний министр»
  9. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
  10. НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2
  11. Сериал «Беспринципные»
  12. Сериал «Стража»
  13. Сериал «Бесстыжие»
  14. Сериал «Открытие ведьм»
  15. Мультсериал «Рик и Морти»
  16. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС
  17. Сериал «Метод 2»
  18. Сериал «Сверхъестественное»
  19. ГРИНЧ − ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА
  20. Сериал «Друзья»

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Яндекс.Плюс» с more.tv и «Яндекс.Плюс» с Амедиатекой), которые смотрели более двух минут фильмов, сериалов или мультфильмов на «КиноПоиск HD». На сервисе уточняют, что смотреть контент с одного аккаунта могут несколько зрителей. 

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12.01.2021 Автор: Артур Чачелов

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