«КиноПоиск HD» рассказал, что подписчики смотрели на новогодних каникулах

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» рассказал, какие фильмы и сериалы смотрели подписчики сервиса в новогодние каникулы (с 31 декабря по 10 января). В каникулы на сервисе была зафиксирована заметная активность. Дневная аудитория смотрящих подписчиков «КиноПоиск HD» (таковыми считаются подписчики, которые смотрели более двух минут контента) превысила миллион пользователей – это рекордный показатель для платформы.

Самым популярным по количеству смотрящих подписчиков проектом в начале этого года стал эксклюзив «КиноПоиск HD» – МАЖОР. ФИЛЬМ от продюсерской компании «Среда». Полнометражный экшн франшизы с Павлом Прилучным показал рекордный старт на платформе – достиг полумиллиона просмотров подписчиками за первые 10 дней после премьеры. Также в топе смотрения фильмы, онлайн-премьеры которых состоялись в первые дни нового года – ЕЩЕ ПО ОДНОЙ, САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! и НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2.

Среди сериалов в топе смотрения – оригинальные проекты «КиноПоиск HD»: «Настя, соберись!» с Любовью Аксеновой, десять серий которой вышли на каникулах; «Проект «Анна Николаевна» и «Последний министр» со специальными новогодними эпизодами; осенняя премьера – «Беспринципные». А также эксклюзивные зарубежные сериалы – новый фантастический проект от BBC по Терри Пратчетту – «Стража» и второй сезон фэнтези «Открытие ведьм».

Топ-20 фильмов и сериалов по смотрению на каникулах на «КиноПоиск HD»:

МАЖОР. ФИЛЬМ Франшиза ГАРРИ ПОТТЕР (восемь фильмов) Сериал «Настя, соберись!» Франшиза ОДИН ДОМА (два фильма) ЕЩЕ ПО ОДНОЙ Сериал «Проект «Анна Николаевна»» САМЫЙ НОВЫЙ ГОД! Сериал «Последний министр» ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2 Сериал «Беспринципные» Сериал «Стража» Сериал «Бесстыжие» Сериал «Открытие ведьм» Мультсериал «Рик и Морти» ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС Сериал «Метод 2» Сериал «Сверхъестественное» ГРИНЧ − ПОХИТИТЕЛЬ РОЖДЕСТВА Сериал «Друзья»

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс.Плюс» (включая подписки «Яндекс.Плюс» с more.tv и «Яндекс.Плюс» с Амедиатекой), которые смотрели более двух минут фильмов, сериалов или мультфильмов на «КиноПоиск HD». На сервисе уточняют, что смотреть контент с одного аккаунта могут несколько зрителей.

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12.01.2021 Автор: Артур Чачелов