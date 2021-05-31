«КиноПоиск HD» рассказал о новинках июня

Топ-7 премьер месяца:

В июне: «Рик и Морти» (5 сезон)

Комедийный фантастический мультсериал о невероятных приключениях сумасшедшего гения Рика и его внука-школьника Морти. Они передвигаются по Вселенной на построенной из разного хлама летающей тарелке, способной перемещаться сквозь межпространственный тоннель, и каждый раз попадают в самые неожиданные места и самые нелепые ситуации. В долгожданном новом сезоне героям предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, восставшими из ада клонами и прочим безумием.

Продолжение мультсериала «Рик и Морти» будет доступно в подписке только на КиноПоиск HD. Первые 4 сезона уже доступны в онлайн-кинотеатре.

В июне: «Крайний космос» (3 сезон)

Динамичный мультсериал с атмосферой в духе «Рика и Морти» рассказывает о космических приключениях астронавта по имени Гэри и инопланетян, ставших его друзьями и соратниками. Гэри отбывает тюремный срок на космическом корабле в космосе за то, что спровоцировал катастрофу на Земле. Незадолго до истечения срока Гэри сталкивается с загадочным инопланетянином, которому дает кличку Пряник. Гэри еще не подозревает, что Пряник способен уничтожать планеты и что за ним охотится местный галактический диктатор.

Новый сезон мультсериала «Крайний космос» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс эксклюзивно в озвучке «Кубик в кубе». Первые два сезона сериала также доступны на КиноПоиск HD.

1 июня: киножурнал «Хочу все знать!»

КиноПоиск HD вместе с киностудией им. М. Горького возрождает легендарный научно-популярный киножурнал для детей, выходивший с 1957 года. Это сериал-энциклопедия, который в простой и увлекательной форме рассказывает интереснейшие факты и отвечает на занимательные вопросы об устройстве вселенной — например, сколько в мире денег или что будет, если бросить в жерло вулкана атомную бомбу. Авторы сериала — профессиональные журналисты, а консультантами проекта выступили узкие специалисты и опытные ученые. В новом сезоне «Хочу все знать!» 36 эпизодов, каждый длится 12 минут и состоит из трех сюжетов на разные темы, а песню для новой заставки сочинила и исполнила певица Монеточка.

Киножурнал «Хочу все знать!» выйдет эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс. Первые три серии выйдут 1 июня, далее — по две серии в неделю.

В июне: СКАЖИ ЕЙ

Семейная драма от режиссера Александра Молочникова, фильм-участник конкурсной программы фестиваля «Кинотавр». У десятилетнего Саши домашняя трагедия: мама с папой разлюбили друг друга и больше не хотят жить вместе. Родители ведут некрасивую войну за сына — мама собирается уехать с ним в Америку, папа настаивает, что Саша должен остаться с ним. Взрослые перекладывают ответственность на мальчика, забыв, что ему всего десять, и манипулируют ребенком, прикрываясь рассуждениями о счастье. А Саше приходится тяжелее всех — он оказывается крайним в конфликте между двумя взрослыми людьми. В фильме снимались Кай Гетц, Артем Быстров, Светлана Ходченкова, Алексей Серебряков, Ирина Розанова и другие.

Фильм «Скажи ей» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

5 июня: ВЕЛИКИЙ

1970-е. Знаменитый фотограф Юджин Смит, прославившийся во времена Второй мировой войны своими снимками с фронта, по секретному заданию журнала Life возвращается в Японию. Здесь, в маленьком прибрежном поселке Минамата, разворачивается экологическая катастрофа — промышленное предприятие годами сбрасывает в местную бухту токсичные отходы производства, а жители страдают от хронического отравления тяжелыми металлами и ртутью. Из Минаматы Смит сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя. Главную роль в фильме сыграл Джонни Депп.

Фильм «Великий» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

В июне-июле: «Супермен и Лоис» (1 сезон)

В один день лишившись работы и потеряв мать, Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и двумя сыновьями возвращается в родной Смолвиль. Когда у одного из мальчиков обнаруживаются сверхспособности, унаследованные им от отца, Кларк и Лоис принимают решение поселиться на старой ферме Кентов подальше от любопытных глаз. Но давние враги не дремлют, а воспитание подростков зачастую оказывается куда более трудной задачей, чем борьба с алчными злодеями. Как и во всех сериалах коллекции DC Comics, Супермена сыграл Тайлер Хэклин, а его возлюбленную Лоис — Битси Таллок.

Сериал «Супермен и Лоис» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

Драмы:

Скоро: «Северные воды» (1 сезон)

Мини-сериал по мотивам одноименного остросюжетного романа Иэна Макгуайра. Конец 1850-х, бывший военный хирург Патрик Самнер нанимается судовым врачом в китобойную экспедицию в Арктику. На борту он знакомится с подозрительным гарпунером Генри Драксом. Надеясь избежать ужасов прошлого, Самнер оказывается в злополучном путешествии с психопатом-убийцей. В поисках искупления его история превращается в жесткую борьбу за выживание в безлюдных ледяных пустошах. В главных ролях — Джек О’Коннелл («Несломленный») и Колин Фаррелл («Залечь на дно в Брюгге»), также в сериале снимались Стивен Грэм («Это — Англия») и Питер Муллан («Мир Дикого Запада»).

Сериал «Северные воды» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе».

7 июня: Time (1 сезон)

Пронзительная трехсерийная драма об изнанке исправительной системы Великобритании. Марк Кобден (Шон Бин, «Игра престолов»), осужденный за непреднамеренное убийство на четыре года, совершенно не вписывается в маргинальное тюремное окружение. Единственная отдушина для него — общение с Эриком Макналли (Стивен Грэм, «Это — Англия»), добросовестным и человечным тюремным надзирателем. Однако, когда один из опаснейших заключенных выясняет его слабое место, Эрик оказывается перед невозможным выбором между собственными принципами и безопасностью его семьи.

Сериал «Срок» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс в трех вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами, в классической закадровой озвучке и в эксклюзивной озвучке студии «Кубик в кубе». Все три эпизода выйдут 7 июня.

6 июня: СОПРОТИВЛЕНИЕ

Фильм по мотивам реальной биографии Марселя Марсо, французского мима еврейского происхождения. После оккупации Франции нацистами начинающий актер Марсель ищет расположения прекрасной Эммы и, чтобы понравиться ей, вступает в ряды французского Сопротивления. Вскоре ему поручают задание невероятной сложности: вывезти из сиротского приюта под Парижем больше сотни еврейских детей и тайком от нацистов переправить их в Швейцарию — вот тут-то Марсо и пригождается его великий клоунский талант. В главной роли — Джесси Айзенберг («Иллюзия обмана»), в фильме также снимались Клеманс Поэзи («Довод»), Белли Рэмси («Темные начала»), Эд Харрис («Мир Дикого Запада») и другие.

Фильм «Сопротивление» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

В июне-июле: «Кунг-фу» (1 сезон)

Переживая личностный кризис, Никки Шен, студентка юридического факультета, решает бросить престижный университет и отправляется в судьбоносное путешествие в отдаленный китайский монастырь, чтобы изучать кунг-фу. Вернувшись из Шаолиня, Никки обнаруживает, что ее родной город захлебывается от преступности и коррупции. Используя освоенные в монастыре боевые искусства и навыки выживания, она встает на защиту горожан и своих близких и пускается на поиски злодея, который убил ее наставника в Шаолине, а теперь охотится на нее саму.

Сериал «Кунг-фу» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

В июне: «Стыд. Франция» (SKAM France, 7 сезон)

Французская адаптация успевшего стать культовым одноименного норвежского сериала 2015 года о повседневной жизни старшеклассников, учащихся в одной из школ Осло. «Стыд. Франция» также рассказывает о событиях, которые переживают французские подростки в обычной жизни: первая любовь и измены, дружба и предательство, общественное порицание и популярность и, конечно, подготовка к выпуску. Каждый сезон фокусируется на определенных темах, начиная от трудностей в отношениях, идентичности, расстройств пищевого поведения, сексуального насилия, гомосексуальности, проблем психического здоровья, религии и запретной любви.

Новый сезон сериала «Стыд. Франция» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс. Первые 6 сезонов уже доступны в онлайн-кинотеатре.

Комедии

Скоро: МЕЙНСТРИМ

Второй фильм Джии Копполы, внучки Фрэнсиса Форда Копполы, идея которого пришла к ней при просмотре фильма Элиа Казана ЛИЦО В ТОЛПЕ. Фрэнки (Майя Хоук, МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ) мечтает о славе, но прозябает на нелюбимой работе в лос-анджелесском баре. Однажды она случайно снимает на телефон бунтаря и чудика Линка (Эндрю Гарфилд, СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ), а на следующий день это видео взрывает YouTube. Заручившись поддержкой безнадежно влюбленного в неё друга (Нат Вулф, СТАЖЕР), а также беспринципного продюсера (Джейсон Шварцман, АКАДЕМИЯ РАШМОР), Фрэнки превращает Линка в настоящего онлайн-революционера со своим шоу и миллионами подписчиков. Но чем популярнее становится ее новый герой, тем меньше Фрэнки понимает, кто он на самом деле такой. Премьера фильма состоялась в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

Фильм «Мейнстрим» будет доступен на КиноПоиск HD эксклюзивно по подписке Плюс.

В июне-июле: «Вина» (2 сезон)

Мрачная шотландская комедия в духе сериала «Фарго». Двое братьев, возвращаясь со свадьбы, насмерть сбивают старика. Заметя следы, они сбегают с места преступления, но через неделю после происшествия выясняется, что один из них оставил там свой бумажник. Ситуация только осложняется, когда он, в довершение ко всему, влюбляется в племянницу погибшего. Действие второго сезона происходит спустя два года после событий первого, а героям предстоит столкнуться с новыми непредвиденными обстоятельствами, которые в очередной раз перевернут их жизнь с ног на голову.

Новый сезон сериала «Вина» будет доступен эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс с эксклюзивной озвучкой студии «Кубик в кубе». Первый сезон уже доступен в онлайн-кинотеатре.

8 июня: «100 тысяч минут вместе» (1 сезон)

Лирическая комедия о жизни пары, которая 69 дней провела вместе в закрытом доме из-за пандемии коронавируса. Их семилетний брак проходит проверку на прочность: он — успешный пилот, она — уверенная в себе фитнес-тренер. Смогут ли эти два лидера пройти испытание самоизоляцией наедине друг с другом? Сначала сериал назывался иначе — «Война полов». В основе его сюжета был рассказ об извечном противостоянии мужчины и женщины. Однако в процесс съемок вмешалась пандемия, и сценарий эпизодов пришлось дополнять карантинной тематикой. Героев сериала сыграли Руслан Ханумак и Дарья Рыбак.

Сериал «100 тысяч минут вместе» будет доступен на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

Теперь в подписке — фильмы и сериалы, которые ранее были доступны только в магазине:

30 июня: ДУША

Немолодой школьный учитель музыки попадает после смерти в загробный мир, где становится наставником для юной души, которая не может решиться на земное воплощение. «Оскары» за лучший мультфильм и лучший саундтрек.

Фильмы и сериалы в магазине:

10 июня: НИКТО (доп.озвучка «Кубик в кубе»)

Жизнь простого аудитора Хатча похожа на день сурка, пока однажды он не ввязывается в драку с хулиганами, один из которых оказывается братом влиятельного бандита.

1 июня: СУПЕРНОВА

Семейная пара отправляется в прощальное путешествие: один из них постепенно теряет память и хочет посетить все любимые места, пока не стало поздно.

2 июня: ОТЕЦ

Дочь ищет сиделку для отца с деменцией. Драма по пьесе Флориана Зеллера с Энтони Хопкинсом, получившим за эту роль премию «Оскар».

12 июня: УЙТИ НЕ ПРОЩАЯСЬ

Мишель Пфайфер в роли овдовевшей светской львицы, которая на склоне лет решает вместе с сыном перебраться в Париж, подальше от сплетен и пересудов.

18 июня: ПОД ОТКОС

Уилл Феррел и Джулия Луис-Дрейфус играют супругов, которым приходится взглянуть на свои отношения с нового угла после стихийного бедствия на лыжном курорте.

20 июня: ДЕВУШКА

Мстительная девушка возвращается в родную глушь, чтобы прикончить отца, разрушившего ей жизнь, но выясняет, что кто-то ее уже опередил.

3 июня: ЗЕМЛЯ

Пережив семейную трагедию, женщина решает поселиться в суровых горных краях вдали от цивилизации. Дебютный фильм актрисы Робин Райт в качестве режиссера.

24 июня: ЦВЕТА ЛЮБВИ

Потеряв работу, девушка-библиотекарь возвращается в родной город и пытается помочь брату отстоять свой бизнес от притязаний алчного магната.

31.05.2021 Автор: Виолетта Палий