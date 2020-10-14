Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» стал доступен на PlayStation

Приложение онлайн-кинотеатра «КиноПоиск HD» теперь доступно для платформы PlayStation 4 на территории России. Владельцы консоли уже сейчас могут смотреть кино, сериалы и мультфильмы онлайн-кинотеатра. Все новые зрители «KиноПоиск HD», зарегистрировавшиеся на PlayStation 4, получают приветственный месяц подписки «Яндекс.Плюс Мульти», а подписчики PlayStation Plus – еще три месяца в подарок. Кроме того, подписчики PlayStation Plus c активной подпиской «Яндекс.Плюс» смогут каждый месяц покупать один фильм или сериал в магазине «КиноПоиск HD» со скидкой 99%.
В подписке онлайн-кинотеатра есть популярные экранизации игр, взрослая анимация, сериалы из вселенной DC. Недавно здесь состоялась премьера
нового сезона мультсериала «Гриффины», а совсем скоро выйдет британский сериал «Битые Пиксели» про четверку друзей-геймеров.
Теперь смотреть фильмы и сериалы на «КиноПоиск HD» пользователи могут на всех популярных платформах – в веб- и мобильном приложении «КиноПоиска» (на iOS и Android), на Smart TV (Samsung, LG, Android TV), в Apple TV, «Яндекс.Станции» и на PlayStation 4. Начать просмотр фильма можно на одном устройстве, а продолжить на другом.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
14.10.2020 Автор: Артур Чачелов
Источник: Кинопоиск HD
«КиноПоиск HD» объявил о запуске собственного анимационного сериала для взрослых
«КиноПоиск» расскажет о новых проектах на Comic Con Russia Online 2020
«КиноПоиск HD» рассказал о новинках октября
«КиноПоиск HD» провел презентацию нового сезона
КиноПоиск HD подвел итоги «Марафона сценаристов»