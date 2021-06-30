«КиноПоиск HD» представил новинки июля

Фильмы и сериалы в подписке — топ-6 премьер месяца:

С 26 июня: ДЬЯВОЛ В ДЕТАЛЯХ

Немолодой, но уважаемый полицейский по прозвищу Дики отправляется с мелким поручением в Лос-Анджелес, где знакомится с молодым амбициозным коллегой Джимом Бакстером. Тот ведет дело об убийствах, подозрительно напоминающих те, расследование которых едва не стоило Дики жизни. Дики решает задержаться в командировке и на этот раз точно вычислить и поймать убийцу.

В июле: «Чудотворцы: Дикий Запад» (3 сезон) — эксклюзивно по подписке Плюс

Новый сюжет, новые герои и новые смешные ситуации, но в главных ролях неизменно — Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми. Первый сезон рассказывал о сотрудниках небесной канцелярии, спасающих мир от апокалипсиса, второй — о нелегкой жизни наследника престола и очистителя выгребных ям в Средневековье. В третьей части Рэдклифф и Бушеми перевоплотятся в героев вестерна:проповедника-идеалиста и бандита в бегах, попадающих в безумно смешные приключения на легендарной Орегонской тропе.

Сериал будет доступен в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от студии «Кураж-Бомбей».

С 8 июля: БАЙКАЛ. УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЮМЫ — эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс в разрешении HD и 4K

Главная семейная премьера этого лета – первый российский документальный блокбастер познакомит детей и их родителей с одним из самых красивых, уникальных и значимых мест на Земле — озером Байкал. Вместе с детенышем байкальской нерпы по кличке Юма зрители пройдут полный опасностей и удивительных открытий путь от рождения до путешествия к загадочным Ушканьим островам. Съемки фильма длились 5 лет, а итоговую версию собрали из более чем 180 часов съемочных материалов. Закадровый текст читают Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, а оригинальную музыку к фильму написал Василий Вакуленко (Баста).

С 15 июля: КРАСНЫЙ ПРИЗРАК

Зима 1941 года, выходя из немецкого окружения, небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Но рядом обнаруживается жестокое подразделение солдат Вермахта, которые ищут таинственного снайпера по кличке «Красный призрак». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана- супергероя. Тем временем советские солдаты собираются вступить в смертельный бой, который возглавит сам «Красный призрак».

С 22 июля: ПИЛА: СПИРАЛЬ

Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнкса и его нового напарника поручают расследовать дело о серии жутких убийств, подозрительно схожих с теми, что случились в их городе много лет назад. Зик невольно оказывается в эпицентре зловещей игры, затеянной безжалостным убийцей.

С 29 июля: Миллионер из Балашихи (2 сезон) — эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс

Продолжение комедийного сериала про нелегкую жизнь предпринимателей в духе популярных комедийных шоу «Силиконовая долина», «Паранормальный Веллингтон» и «Офис». На деньги от сделки с КиноПоиском, купившим права на показ первого сезона, бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» Богдан Кандауров открыл собственное ивент-агентство и приступил к съемкам новых выпусков своего бизнес-блога. Он все так же говорит лозунгами бизнес-коучей и мечтает построить великую компанию. Но на пути к созданию бизнес-империи ему придется взорвать свои паттерны управления командой: расти окажется больно, а эффективность потребует жертв.





Взрослая анимация:

С 21 июня: «Рик и Морти» (5 сезон) — эксклюзивно по подписке на КиноПоиск HD

Комедийный фантастический мультсериал о невероятных приключениях сумасшедшего гения Рика и его внука-школьника Морти. Они передвигаются по Вселенной на построенной из разного хлама летающей тарелке, способной перемещаться сквозь межпространственный тоннель, и каждый раз попадают в самые неожиданные места и самые нелепые ситуации. В новом сезоне героям предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, восставшими из ада клонами и прочим безумием.

Продолжение мультсериала доступно в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука.

С 30 июня: «Пол-литровая мышь» (3 сезона)

Культовый нуар-мультсериал о злоключениях зеленой мыши по имени Фитцджеральд — алкоголика- социопата с амнезией, который промышляет разовыми работами, выполняет секретные задания и предается всевозможным порокам. Ему встречаются тушканчик-барабанщик, розовый квадрат-бизнесмен, арахисовый коп и прочие неординарные личности. Шоу отличает намеренно примитивная анимация и фирменные сюрреалистичные диалоги в духе Дэвида Линча, работами которого вдохновлялся создатель мультсериала Мэтт Майелларо.

Сериал будет доступен с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русской озвучке от Гоблина.

С 12 июля: «Ближе некуда» (2 сезона)

В центре сюжета — парочка родителей-миллениалов — разработчик видеоигр и личная ассистентка, их шестилетняя дочь и друзья- разгильдяи. Не желающие взрослеть герои приближаются к четвертому десятку, но по-прежнему пытаются превратить любые свои повседневные дела — от родительского собрания в школе до вазэктомии — в эпичные приключения и повод повеселиться.

Продолжение мультсериала будет доступно в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука.





Приключения:

С 1 июля: «Супермен и Лоис» (1 сезон) — эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

В один день лишившись работы и потеряв мать, Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и двумя сыновьями возвращается в родной Смолвиль. Когда у одного из мальчиков обнаруживаются сверхспособности, унаследованные им от отца, Кларк и Лоис принимают решение поселиться на старой ферме Кентов подальше от любопытных глаз. Но давние враги не дремлют, а воспитание подростков зачастую оказывается куда более трудной задачей, чем борьба с алчными злодеями.

В июле-августе: «Кунг-фу» (1 сезон) — эксклюзивно на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

Переживая личностный кризис, Никки Шен, студентка юридического факультета, решает бросить престижный университет и отправляется в судьбоносное путешествие в отдаленный китайский монастырь,чтобы изучать кунг-фу. Вернувшись из Шаолиня, Никки обнаруживает, что ее родной город захлебывается от преступности и коррупции. Используя освоенные в монастыре боевые искусства и навыки выживания, она встает на защиту горожан и своих близких и пускается на поиски злодея, который убил ее наставника в Шаолине,а теперь охотится на нее саму.





Коллекция фильмов Андрея Звягинцева:

С 12 июля: дебютная драма Андрея Звягинцева ВОЗВРАЩЕНИЕ и фильм-притча ИЗГНАНИЕ

и фильм-притча С 25 июля: драмы ЛЕВИАФАН и НЕЛЮБОВЬ



Теперь в подписке — фильмы и сериалы, которые раньше были доступны только в магазине:

С 25 июля: ТОМ И ДЖЕРИ

Сотрудница престижного нью-йоркского отеля нанимает уличного кота, чтобы тот избавил гостиницу от нежелательного присутствия одного дерзкого грызуна.





Фильмы и сериалы в магазине:

В июле-августе: «Карнивал Роу» (1 сезон)

Потасканный детектив (Орландо Блум) и дерзкая эльфийка (Кара Делевинь) пытаются спасти родной волшебный мир от гражданской войны и прочих опасностей.

В июле: НИКТО

Жизнь простого аудитора Хатча похожа на день сурка, пока однажды он не ввязывается в драку с хулиганами, один из которых оказывается братом влиятельного бандита.

В июле: ТИХОЕ МЕСТО 2

Семейство Эббот ищет себе новое пристанище, но обнаруживает, что монстры, охотящиеся на звук, не единственные их враги за пределами песчаной тропы.

С 8 июля: ДОРЕМИ: В ПОИСКАХ ВОЛШЕБСТВА

Офисная сотрудница, фрилансер и студентка пускаются в приключения, сблизившись на почве любимого с детских лет фэнтези-аниме.

С 15 июля: АФФЕКТ

Впечатляющая роль Бена Уишоу, герой которого за сутки эволюционирует из забитого тихони в грабителя-рецидивиста.

С 22 июля: ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ДЖЕНТЕЛЬМЕНСКИ

Пирс Броснан в роли самого известного вора в мире, который решает со вкусом и компании бойких помощников ограбить старого недруга.​​​​​​​

30.06.2021 Автор: Виолетта Палий