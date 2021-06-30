«КиноПоиск HD» представил новинки июля

Фильмы и сериалы в подписке — топ-6 премьер месяца:
Немолодой, но уважаемый полицейский по прозвищу Дики отправляется с мелким поручением в Лос-Анджелес, где знакомится с молодым амбициозным коллегой Джимом Бакстером. Тот ведет дело об убийствах, подозрительно напоминающих те, расследование которых едва не стоило Дики жизни. Дики решает задержаться в командировке и на этот раз точно вычислить и поймать убийцу.
Новый сюжет, новые герои и новые смешные ситуации, но в главных ролях неизменно — Дэниэл Рэдклифф и Стив Бушеми. Первый сезон рассказывал о сотрудниках небесной канцелярии, спасающих мир от апокалипсиса, второй — о нелегкой жизни наследника престола и очистителя выгребных ям в Средневековье. В третьей части Рэдклифф и Бушеми перевоплотятся в героев вестерна:проповедника-идеалиста и бандита в бегах, попадающих в безумно смешные приключения на легендарной Орегонской тропе.
Сериал будет доступен в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от студии «Кураж-Бомбей».
Главная семейная премьера этого лета – первый российский документальный блокбастер познакомит детей и их родителей с одним из самых красивых, уникальных и значимых мест на Земле — озером Байкал. Вместе с детенышем байкальской нерпы по кличке Юма зрители пройдут полный опасностей и удивительных открытий путь от рождения до путешествия к загадочным Ушканьим островам. Съемки фильма длились 5 лет, а итоговую версию собрали из более чем 180 часов съемочных материалов. Закадровый текст читают Константин Хабенский и Чулпан Хаматова, а оригинальную музыку к фильму написал Василий Вакуленко (Баста).
Зима 1941 года, выходя из немецкого окружения, небольшой отряд советских солдат вынужден остановиться в заброшенной деревне. Но рядом обнаруживается жестокое подразделение солдат Вермахта, которые ищут таинственного снайпера по кличке «Красный призрак». Он появляется из ниоткуда и в одиночку убивает захватчиков. Немцы даже не догадываются, что уже находятся под прицелом партизана- супергероя. Тем временем советские солдаты собираются вступить в смертельный бой, который возглавит сам «Красный призрак».
Импульсивный детектив полиции Нью-Йорка Зик Бэнкс всю жизнь пытается вырваться из тени своего отца, прославленного ветерана правоохранительных органов. Однажды Бэнкса и его нового напарника поручают расследовать дело о серии жутких убийств, подозрительно схожих с теми, что случились в их городе много лет назад. Зик невольно оказывается в эпицентре зловещей игры, затеянной безжалостным убийцей.
Продолжение комедийного сериала про нелегкую жизнь предпринимателей в духе популярных комедийных шоу «Силиконовая долина», «Паранормальный Веллингтон» и «Офис». На деньги от сделки с КиноПоиском, купившим права на показ первого сезона, бывший владелец секс-шопа «Сладкая булочка» Богдан Кандауров открыл собственное ивент-агентство и приступил к съемкам новых выпусков своего бизнес-блога. Он все так же говорит лозунгами бизнес-коучей и мечтает построить великую компанию. Но на пути к созданию бизнес-империи ему придется взорвать свои паттерны управления командой: расти окажется больно, а эффективность потребует жертв.
Взрослая анимация:
Комедийный фантастический мультсериал о невероятных приключениях сумасшедшего гения Рика и его внука-школьника Морти. Они передвигаются по Вселенной на построенной из разного хлама летающей тарелке, способной перемещаться сквозь межпространственный тоннель, и каждый раз попадают в самые неожиданные места и самые нелепые ситуации. В новом сезоне героям предстоит столкнуться с гигантскими монстрами, пародией на Аквамена, восставшими из ада клонами и прочим безумием.
Продолжение мультсериала доступно в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука.
Культовый нуар-мультсериал о злоключениях зеленой мыши по имени Фитцджеральд — алкоголика- социопата с амнезией, который промышляет разовыми работами, выполняет секретные задания и предается всевозможным порокам. Ему встречаются тушканчик-барабанщик, розовый квадрат-бизнесмен, арахисовый коп и прочие неординарные личности. Шоу отличает намеренно примитивная анимация и фирменные сюрреалистичные диалоги в духе Дэвида Линча, работами которого вдохновлялся создатель мультсериала Мэтт Майелларо.
Сериал будет доступен с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и в русской озвучке от Гоблина.
В центре сюжета — парочка родителей-миллениалов — разработчик видеоигр и личная ассистентка, их шестилетняя дочь и друзья- разгильдяи. Не желающие взрослеть герои приближаются к четвертому десятку, но по-прежнему пытаются превратить любые свои повседневные дела — от родительского собрания в школе до вазэктомии — в эпичные приключения и повод повеселиться.
Продолжение мультсериала будет доступно в двух вариантах озвучки: с оригинальной аудиодорожкой и субтитрами и русской озвучкой от Сыендука.
Приключения:
В один день лишившись работы и потеряв мать, Кларк Кент вместе с женой Лоис Лейн и двумя сыновьями возвращается в родной Смолвиль. Когда у одного из мальчиков обнаруживаются сверхспособности, унаследованные им от отца, Кларк и Лоис принимают решение поселиться на старой ферме Кентов подальше от любопытных глаз. Но давние враги не дремлют, а воспитание подростков зачастую оказывается куда более трудной задачей, чем борьба с алчными злодеями.
Переживая личностный кризис, Никки Шен, студентка юридического факультета, решает бросить престижный университет и отправляется в судьбоносное путешествие в отдаленный китайский монастырь,чтобы изучать кунг-фу. Вернувшись из Шаолиня, Никки обнаруживает, что ее родной город захлебывается от преступности и коррупции. Используя освоенные в монастыре боевые искусства и навыки выживания, она встает на защиту горожан и своих близких и пускается на поиски злодея, который убил ее наставника в Шаолине,а теперь охотится на нее саму.
Коллекция фильмов Андрея Звягинцева:
Теперь в подписке — фильмы и сериалы, которые раньше были доступны только в магазине:
Сотрудница престижного нью-йоркского отеля нанимает уличного кота, чтобы тот избавил гостиницу от нежелательного присутствия одного дерзкого грызуна.
Фильмы и сериалы в магазине:
Потасканный детектив (Орландо Блум) и дерзкая эльфийка (Кара Делевинь) пытаются спасти родной волшебный мир от гражданской войны и прочих опасностей.
Жизнь простого аудитора Хатча похожа на день сурка, пока однажды он не ввязывается в драку с хулиганами, один из которых оказывается братом влиятельного бандита.
Семейство Эббот ищет себе новое пристанище, но обнаруживает, что монстры, охотящиеся на звук, не единственные их враги за пределами песчаной тропы.
Офисная сотрудница, фрилансер и студентка пускаются в приключения, сблизившись на почве любимого с детских лет фэнтези-аниме.
Впечатляющая роль Бена Уишоу, герой которого за сутки эволюционирует из забитого тихони в грабителя-рецидивиста.
Пирс Броснан в роли самого известного вора в мире, который решает со вкусом и компании бойких помощников ограбить старого недруга.
30.06.2021 Автор: Виолетта Палий
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