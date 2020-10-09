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Кинопоказ возвращается в Бурятию, на Кузбасс и в Ленобласть

Закрытым кинотеатрам этих регионов разрешено возобновить работу

На волне всеобщего ожидания ограничений, связанных со второй волной пандемии коронавируса, неожиданно хорошие новости пришли сразу из нескольких регионов страны. Кинопоказ возвращается в Бурятию, Кемеровскую область и в закрытые ранее районы Ленинградской области. В последней, в частности, снова смогут начать работу площадки в Выборге.

В каждом регионе обязательным для кинотеатров является соблюдение строгих правил Роспотребнадзора, касающихся социальной дистанции для зрителей, ношения масок даже во время сеансов и увеличенных интервалов между показами. Кроме того, в Бурятии заполняемость залов не должна будет превышать 30%, а продажа билетов может осуществляться только в онлайн-кассах. В Ленинградской области ограничение заполняемости залов равно 50%.

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09.10.2020 Автор: Артур Чачелов

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