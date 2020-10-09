Кинопоказ возвращается в Бурятию, на Кузбасс и в Ленобласть

На волне всеобщего ожидания ограничений, связанных со второй волной пандемии коронавируса, неожиданно хорошие новости пришли сразу из нескольких регионов страны. Кинопоказ возвращается в Бурятию, Кемеровскую область и в закрытые ранее районы Ленинградской области. В последней, в частности, снова смогут начать работу площадки в Выборге.
В каждом регионе обязательным для кинотеатров является соблюдение строгих правил Роспотребнадзора, касающихся социальной дистанции для зрителей, ношения масок даже во время сеансов и увеличенных интервалов между показами. Кроме того, в Бурятии заполняемость залов не должна будет превышать 30%, а продажа билетов может осуществляться только в онлайн-кассах. В Ленинградской области ограничение заполняемости залов равно 50%.
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
09.10.2020 Автор: Артур Чачелов
Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен
В Ленинградской области снова закрывают кинотеатры из-за COVID-19
Эксперты рынка предсказывают падение бокс-офиса в России на 65% по итогам года
Кинотеатры оценили предложение Роспотребнадзора проверять соблюдение масочного режима
Кинотеатры в регионах требуют от властей разрешений на возобновление работы
Американская касса: киноклассика почти догнала «Довод»Подробнее
Ассоциация владельцев кинотеатров написала открытое письмо к руководителям регионовПодробнее
Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стала «Семейка Бигфутов»Подробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 28 сентября по 4 октябряПодробнее