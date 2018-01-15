Кинопрокат России в 2017 году: рекорд общих сборов и доли отечественного кино

2017-й стал лучшим за все время современного отечественного кинопроката. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в кинотеатры было выпущено 505 картин, и их общие сборы в России (без учета стран СНГ) за год составили 53,8 млрд рублей (или $921 млн). В рублевом эквиваленте это на 9,7% больше, чем было годом ранее, а в долларовом – больше сразу на 26,5%. За год в кинотеатрах было продано 214,7 млн кинобилетов, что также превышает показатели прошлого года на 10,3%.
Примечательно, что рост кассы по иностранным картинам оказался незначительным – всего +1,2% по кассе и +0,7% по посещаемости. В то же время российское кино выросло сразу на 49,1% и 53,0% соответственно. Отечественные картины заработали в 2017 году 13 млрд рублей, то есть почти четверть годовых сборов. При этом средняя стоимость билета по российскому кино в сравнении с 2016 годом даже снизилась, составив 238,1 рублей. Средняя цена билета на зарубежный фильм, наоборот, слегка поднялась – до 254,9 рублей. В целом, средняя стоимость кинобилета в России за год изменилась незначительно: 250,6 рублей против 252 рублей год назад.
Доля российского кино в рублевых кассовых сборах за год выросла до 24,2% (против 17,8% годом ранее). Если считать по посещаемости, то рост отечественных картин еще больше – 25,5% против 18,4% в 2016 году.
Рынок России растет быстрее рынка СНГ – 9,7% против 3,4%. Причина этого кроется в колоссальном увеличении сборов отечественного контента, который в странах Содружества традиционно пользуется меньшим спросом. Еще одной причиной можно считать более заметное снижение средней цены билета в СНГ.
15.01.2018 Автор: Мария Дружинина, Артур Чачелов
Предварительная касса уикенда: «Движение вверх» обновило рекорд сборов в третий уикенд
«Салют-7» стартовал в Китае с $1,83 млн
Предварительная касса четверга: «Движение вверх» семимильными шагами идет к рекорду
Официальная касса России: «Движение вверх» обновило рекорд сборов второго уикенда
Предварительная касса уикенда: «Елки» вышли на первое место
«Движение вверх» стал самым кассовым российским фильмомПодробнее
Официальная касса России: «Движение вверх» обновило рекорд сборов второго уикендаПодробнее
Предварительная касса четверга: «Движение вверх» семимильными шагами идет к рекордуПодробнее
Прогноз кассовых сборов на 11–14 января 2018 годаПодробнее