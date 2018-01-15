Кинопрокат России в 2017 году: рекорд общих сборов и доли отечественного кино

2017-й стал лучшим за все время современного отечественного кинопроката. По данным «Бюллетеня кинопрокатчика», в кинотеатры было выпущено 505 картин, и их общие сборы в России (без учета стран СНГ) за год составили 53,8 млрд рублей (или $921 млн). В рублевом эквиваленте это на 9,7% больше, чем было годом ранее, а в долларовом – больше сразу на 26,5%. За год в кинотеатрах было продано 214,7 млн кинобилетов, что также превышает показатели прошлого года на 10,3%.

Примечательно, что рост кассы по иностранным картинам оказался незначительным – всего +1,2% по кассе и +0,7% по посещаемости. В то же время российское кино выросло сразу на 49,1% и 53,0% соответственно. Отечественные картины заработали в 2017 году 13 млрд рублей, то есть почти четверть годовых сборов. При этом средняя стоимость билета по российскому кино в сравнении с 2016 годом даже снизилась, составив 238,1 рублей. Средняя цена билета на зарубежный фильм, наоборот, слегка поднялась – до 254,9 рублей. В целом, средняя стоимость кинобилета в России за год изменилась незначительно: 250,6 рублей против 252 рублей год назад.

Доля российского кино в рублевых кассовых сборах за год выросла до 24,2% (против 17,8% годом ранее). Если считать по посещаемости, то рост отечественных картин еще больше – 25,5% против 18,4% в 2016 году.

Рынок России растет быстрее рынка СНГ – 9,7% против 3,4%. Причина этого кроется в колоссальном увеличении сборов отечественного контента, который в странах Содружества традиционно пользуется меньшим спросом. Еще одной причиной можно считать более заметное снижение средней цены билета в СНГ.

15.01.2018 Автор: Мария Дружинина, Артур Чачелов