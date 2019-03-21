Программа 108-го Кинорынка обновилась

В этом году на весеннем Кинорынке ожидаются большие презентации всех мэйджоров и крупных независимых игроков. Различные деловые и рабочие активности намечены у компаний Universal Pictures International, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS, «Каро Премьер» и Warner Bros., «Централ Партнершип», «Наше кино», «Каропрокат», «Вольга», Megogo Distribution, «Пионер», Russian World Vision и других.



По традиции в рамках смотра будет действовать выставка-рынок, в которой примут участие компании Incine, «Азия Синема», «Деловая Русь», «Мерлин», «Техника +», «Киноплан/Рамблер», «А.С.К. Группа», «Киномаркет», «Крисберг» и многие другие.



Деловая программа осветит актуальные отраслевые кейсы: будут затронуты вопросы букинга, отчетностей, сервисов, а также европейского опыта альтернативного проката. Кроме того, на этот раз в программу секции «В едином медиапространстве» войдет фильм − лауреат XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», обладающий наибольшим зрительским потенциалом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 108-ГО КИНОРЫНКА (20.03.2019):

10:00 — 18:00. Регистрация участников.

10:00 — 18:00. Работа выставки.

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 − 18:00. Репетиции, оформление индустриальной зоны. Аккредитация делегатов, экспонентов.

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы

10:00 – 18:00. Регистрация участников, работа индустриальной зоны.

Программа презентаций (Большой ККЗ):

11:30 – 13:00. Официальное открытие 108-го Российского Кинорынка.

Презентация фильмов-лауреатов 17-го МФКД «Дух огня».

Презентация компании «Синема Престиж».

Презентация: «Онлайн-библиотека фильмов для твоего кинотеатра PrimeFilms.store».

Презентация компании TenLetters.

13:00. Ланч-брейк от компании Megogo Distribution.

13:30. Презентация компании Megogo Distribution.

15:00. Презентация компании «Наше кино».

17:00. Презентация компании «Каропрокат».

19:30. Выездная презентация компании «Пионер». Информация уточняется.

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы

10:00 – 18:00. Регистрация участников, работа индустриальной зоны.

Программа презентаций (Большой ККЗ):

11:00. Презентация компании «Централ Партнершип».

15:30. Презентация компании «Парадиз».

17:00. Презентация компании «Каро Премьер». Далее − выездное мероприятие компании «Каропрокат».

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы

10:00 – 18:00. Регистрация участников, работа индустриальной зоны

Деловая программа (Малый КЗ):

10:30 − 12:00. Севисы. Оборудование.

Программа презентаций (Большой ККЗ):

12:00. Презентация компании WDSSPR.

15:30. Ланч-брейк от компании «Вольга». Далее − презентация компании «Вольга».

19:00. Выездная презентация компании Russian World Vision.

В программе – фуршет, подарки, фотограф, награждение партнеров. Информация уточняется.

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы

11:00 – 13:00. Работа индустриальной зоны.

Деловая программа (Большой ККЗ):

10:30 − 12:00. Презентация Европейской ассоциации детского кино (ECFA).

Сеть фестивалей, медиапедагогов, дистрибьюторов и продюсеров.

Спикер: президент ассоциации Маргрет Альбертс, Германия. Модератор: Программный директор Российского Кинорынка, член ECFA, Екатерина Бордачева. Предварительная регистрация на мероприятие обязательна до 10:00,17.04.2019: bordacheva@kinorinok.ru

Программа презентаций (Большой ККЗ):

Ланч-брейк.

12:00 – 12:30. Презентация компании «Пионер».

13:00 – 15:00. Презентация компании UPI.

15:15 − 16:00. Презентация компании «Экспонента».

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21.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российский Кинорынок