Программа 108-го Кинорынка обновилась

В этом году на весеннем Кинорынке ожидаются большие презентации всех мэйджоров и крупных независимых игроков. Различные деловые и рабочие активности намечены у компаний Universal Pictures International, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS, «Каро Премьер» и Warner Bros., «Централ Партнершип», «Наше кино», «Каропрокат», «Вольга», Megogo Distribution, «Пионер», Russian World Vision и других.
По традиции в рамках смотра будет действовать выставка-рынок, в которой примут участие компании Incine, «Азия Синема», «Деловая Русь», «Мерлин», «Техника +», «Киноплан/Рамблер», «А.С.К. Группа», «Киномаркет», «Крисберг» и многие другие.
Деловая программа осветит актуальные отраслевые кейсы: будут затронуты вопросы букинга, отчетностей, сервисов, а также европейского опыта альтернативного проката. Кроме того, на этот раз в программу секции «В едином медиапространстве» войдет фильм − лауреат XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», обладающий наибольшим зрительским потенциалом.
10:00 — 18:00. Регистрация участников.
10:00 — 18:00. Работа выставки.
15:00 − 18:00. Репетиции, оформление индустриальной зоны. Аккредитация делегатов, экспонентов.
Программа презентаций (Большой ККЗ):
11:30 – 13:00. Официальное открытие 108-го Российского Кинорынка.
Презентация фильмов-лауреатов 17-го МФКД «Дух огня».
Презентация компании «Синема Престиж».
Презентация: «Онлайн-библиотека фильмов для твоего кинотеатра PrimeFilms.store».
Презентация компании TenLetters.
13:00. Ланч-брейк от компании Megogo Distribution.
13:30. Презентация компании Megogo Distribution.
15:00. Презентация компании «Наше кино».
17:00. Презентация компании «Каропрокат».
19:30. Выездная презентация компании «Пионер». Информация уточняется.
Программа презентаций (Большой ККЗ):
11:00. Презентация компании «Централ Партнершип».
15:30. Презентация компании «Парадиз».
17:00. Презентация компании «Каро Премьер». Далее − выездное мероприятие компании «Каропрокат».
Деловая программа (Малый КЗ):
10:30 − 12:00. Севисы. Оборудование.
Программа презентаций (Большой ККЗ):
12:00. Презентация компании WDSSPR.
15:30. Ланч-брейк от компании «Вольга». Далее − презентация компании «Вольга».
19:00. Выездная презентация компании Russian World Vision.
В программе – фуршет, подарки, фотограф, награждение партнеров. Информация уточняется.
Деловая программа (Большой ККЗ):
10:30 − 12:00. Презентация Европейской ассоциации детского кино (ECFA).
Сеть фестивалей, медиапедагогов, дистрибьюторов и продюсеров.
Спикер: президент ассоциации Маргрет Альбертс, Германия. Модератор: Программный директор Российского Кинорынка, член ECFA, Екатерина Бордачева. Предварительная регистрация на мероприятие обязательна до 10:00,17.04.2019: bordacheva@kinorinok.ru
Программа презентаций (Большой ККЗ):
Ланч-брейк.
12:00 – 12:30. Презентация компании «Пионер».
13:00 – 15:00. Презентация компании UPI.
15:15 − 16:00. Презентация компании «Экспонента».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
21.03.2019 Автор: Артур Чачелов
Источник: Российский Кинорынок