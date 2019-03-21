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Программа 108-го Кинорынка обновилась

15–19 апреля 2019 года, конференц-пространство Правительства Москвы

В этом году на весеннем Кинорынке ожидаются большие презентации всех мэйджоров и крупных независимых игроков. Различные деловые и рабочие активности намечены у компаний Universal Pictures International, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing CIS, «Каро Премьер» и Warner Bros., «Централ Партнершип», «Наше кино», «Каропрокат», «Вольга», Megogo Distribution, «Пионер», Russian World Vision и других. 
  
По традиции в рамках смотра будет действовать выставка-рынок, в которой примут участие компании Incine, «Азия Синема», «Деловая Русь», «Мерлин», «Техника +», «Киноплан/Рамблер», «А.С.К. Группа», «Киномаркет», «Крисберг» и многие другие.
 
Деловая программа осветит актуальные отраслевые кейсы: будут затронуты вопросы букинга, отчетностей, сервисов, а также европейского опыта альтернативного проката. Кроме того, на этот раз в программу секции «В едином медиапространстве» войдет фильм − лауреат XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня», обладающий наибольшим зрительским потенциалом.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 108-ГО КИНОРЫНКА (20.03.2019):

10:00 — 18:00. Регистрация участников.

10:00 — 18:00. Работа выставки.

14 АПРЕЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

15:00 − 18:00.  Репетиции, оформление индустриальной зоны. Аккредитация делегатов, экспонентов.

15 АПРЕЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК 

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы
10:00 – 18:00. Регистрация участников, работа индустриальной зоны. 

Программа презентаций (Большой ККЗ):
11:30 – 13:00. Официальное открытие 108-го Российского Кинорынка.
                        Презентация фильмов-лауреатов 17-го МФКД «Дух огня».
                        Презентация компании «Синема Престиж».
                        Презентация: «Онлайн-библиотека фильмов для твоего кинотеатра PrimeFilms.store».
                        Презентация компании TenLetters. 

13:00. Ланч-брейк от компании Megogo Distribution.
13:30Презентация компании Megogo Distribution.
15:00Презентация компании «Наше кино».
17:00Презентация компании «Каропрокат».
19:30Выездная презентация компании «Пионер»Информация уточняется.

16 АПРЕЛЯ, ВТОРНИК

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы
10:00 – 18:00. Регистрация участников, работа индустриальной зоны.

Программа презентаций (Большой ККЗ):
11:00. Презентация компании «Централ Партнершип».
15:30. Презентация компании «Парадиз».
17:00. Презентация компании «Каро Премьер». Далее − выездное мероприятие компании «Каропрокат».

17 АПРЕЛЯ, СРЕДА

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы
10:00 – 18:00. Регистрация участников, работа индустриальной зоны

Деловая программа (Малый КЗ):

10:30 − 12:00. Севисы. Оборудование.

Программа презентаций (Большой ККЗ):
12:00. Презентация компании WDSSPR.
15:30. Ланч-брейк от компании «Вольга». Далее − презентация компании «Вольга».
19:00. Выездная презентация компании Russian World Vision.
           В программе – фуршет, подарки, фотограф, награждение партнеров. Информация уточняется. 

18 АПРЕЛЯ, ЧЕТВЕРГ

1 этаж конференц-центра Правительства Москвы
11:00 – 13:00. Работа индустриальной зоны.

Деловая программа (Большой ККЗ):

10:30 − 12:00. Презентация Европейской ассоциации детского кино (ECFA). 
Сеть фестивалей, медиапедагогов, дистрибьюторов и продюсеров.
Спикер: президент ассоциации Маргрет Альбертс, Германия. Модератор: Программный директор Российского Кинорынка, член ECFA, Екатерина Бордачева. Предварительная регистрация на мероприятие обязательна до 10:00,17.04.2019: bordacheva@kinorinok.ru 

Программа презентаций (Большой ККЗ):
Ланч-брейк.
12:00 – 12:30. Презентация компании «Пионер».
13:00 – 15:00. Презентация компании UPI.
15:15 − 16:00. Презентация компании «Экспонента».

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21.03.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Российский Кинорынок

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