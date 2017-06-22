Стали известны даты 104-го Российского Кинорынка

104-й Российский Кинорынок (RFM) пройдет в период с 27 по 30 ноября 2017 года в Москве. Местом проведения кинофорума снова станет Деловой центр отеля «Рэдиссон Славянская», расположенный недалеко от станции метро Киевская.
Российский Кинорынок (RFM) является крупнейшим мероприятием кинобизнеса России и стран СНГ, объединяющим основные направления киноиндустрии, представителей кинодистрибьюторских компаний и кинотеатров, продюсерских центров, киностудий, творческих объединений, представителей сферы новых цифровых медиа, компаний, представляющих весь спектр техники и услуг для кинопоказа и индустрии развлечений, досуга.
В рамках Кинорынка традиционно запланированы премьерные показы и демонстрации медиаматериалов, специализированные семинары, презентации, круглые столы по актуальным вопросам кинобизнеса, законодательным нововведениям, инициативам киносообществ и государственных структур в сфере кино. Будет работать и индустриальная зона, где будут представлены мировые новинки технологий оснащения кинотеатров.
22.06.2017 Автор: Артур Чачелов
Источник: Кинорынок
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