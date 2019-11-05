109-й Российский Кинорынок отменен

Дирекция Российского Кинорынка объявила об отмене 109-ого Российского Кинорынка. Об этом появилось сообщение на официальном сайте Кинорынка.
Уважаемые участники Кинорынка!
К нашему большому сожалению, в связи с тем, что ряд крупных дистрибьюторских компаний не подтвердили свои презентации в рамках 109-го Кинорынка, мероприятие со 2 по 5 декабря 2019 года не состоится.
С уважением и благодарностью за многолетнее сотрудничество,
Дирекция Российского Кинорынка
Напомним, бывший программный директор Кинорынка Екатерина Бордачева с 1 по 5 декабря планирует провести альтернативный Кинорынку Международный Форум «Российский кинобизнес». Она предлагает новый формат мероприятия, что нашло поддержку у значительного количества постоянных участников Кинорынка, в том числе в лице ряда крупнейших дистрибьюторов.
05.11.2019 Автор: Рая Башинская
Источник: Российский кинорынок
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