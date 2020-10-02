Крупнейшие киносети обратились с заявлением в калининградское УФАС

«КАРО» и Объединенная сеть кинотеатров «Формула Кино», «Синема Парк», «Кино Окко» совместно оспорили ограничение на работу в выходные дни кинотеатров, находящихся в ТРЦ Калининграда. Сети обратились в региональный УФАС. Предметом заявления стало постановление № 711 Правительства Калининградской области, принятое 30 сентября 2020 года. Киносети подчеркивают, что при этом деятельность кинотеатров, находящихся вне торгово-развлекательных комплексов, не ограничена, а деятельность театров, филармоний, концертных залов, в которых для зрителей предоставляются только сидячие места, при условии их заполнения с соблюдением социальной дистанции продолжается с заполняемостью не более 50 % мест.

По мнению «КАРО» и Объединенной киносети новые нормы постановления Правительства Калининградской области № 134 от 16.03.2020г. в редакции постановления Правительства Калининградской области № 711 от 30.09.2020г. являются дискриминационными и ставят в преимущественное положение иных участников рынка зрелищных услуг (не находящихся в торговых центрах или торговых комплексах).



В последствии принятого документа в более привилегированном экономическом положении перед калининградскими кинотеатрами «КАРО», «Синема Парк», «Эпицентр» и «Киносфера» оказались «Киноленд», «Заря», «Маяк», «Курортный», «Pillau Cinemahall». В своем заявлении киносети ссылаются на рекомендации Роспотребнадзора, которые не выделяют в отдельную категорию кинотеатры, находящиеся на территории ТРК или в отдельно-стоящих зданиях, и не применяет специальных требований к различным категориям кинотеатров. «КАРО» и Объединенная сеть требуют провести проверку калининградского постановления положениям антимонопольного законодательства и вернуть возможность вести деятельность в выходные дни.

«Деятельность кинотеатров была парализована на протяжении 6 месяцев. Для организаций, осуществляющих деятельность по кинопоказу каждый дополнительный день простоя, а тем более суббота и воскресенье, является критическим, особенно в ситуации, когда нас лишают здоровой конкуренции», − говорит Президент сети кинотеатров «КАРО» Ольга Зинякова.



«Данное решение ставит под угрозу дальнейшее существование нашего кинотеатра, фактически это просто «контрольный выстрел» по отрасли после 6-ти месячного вынужденного простоя, переноса релизов и принятых ограничений по 50%-ому ограничению мест для продажи, − отмечает Генеральный директор Объединенной сети кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк», «Формула Кино») Алексей Васясин. − Хочется также отметить нецелесообразность ограничения трансляций будними днями. Фактически трафик гостей будет перераспределен с выходных на будни, и мы получим увеличение концентрации зрителей в более ограниченный период времени. Еще один риск, который мы видим: в период каникул в будние дни родители не смогут сопровождать детей в кино и могут поручить это более старшему поколению (бабушки/дедушки), что категорически нежелательно в текущей ситуации».

Сеть кинотеатров «КАРО», основанная в 1997 году, является одной из ведущих и наиболее технологичных сетей кинотеатров в России, управляющей 32 современными мегаплексами (262 зала). Под управлением «КАРО» находятся пять из списка самых кассовых российских кинотеатров, включая самый посещаемый кинотеатр в России «КАРО Sky 17 Авиапарк» и второй по посещаемости – «КАРО Vegas 22». В Калининграде у сети работает мультиплекс в ТРЦ «Калининград Плаза».

Объединенная сеть кинотеатров («Кино Окко», «Синема Парк», «Формула Кино») – крупнейший в России оператор кинотеатров. В состав киносети входит 77 кинотеатров в 30 городах России. На данный момент в активе кинооператора 650 залов, то есть практически каждый 7-й зал в России. В Калининграде работает мультиплекс «Синема Парк», расположенный в ТЦ «Европа».

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02.10.2020 Автор: Артур Чачелов