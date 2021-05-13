Российские киносети не согласовали выручку с Universal Pictures

Кинодистрибьютору Universal Pictures International (UPI) не удалось согласовать условия проката фильмов с отечественными сетями: «Формула кино»/«Синема парк», «Киномакс» и «Каро». Обычно после двух уикендов доля дистрибьютора в кассовых сборах уменьшается с 50% до 40–45%. Однако UPI планирует забирать половину кассы и с третьего уикенда.

Крупные киносети выступили против этого и убрали из расписания ГОДЗИЛЛУ ПРОТИВ КОНГА и МОРТАЛ КОМБАТ после двух недель. Если сторонам и дальше не удастся договориться, прокат кассового хита ФОРСАЖ 9, который переносился с 2020 года, будет также ограничен.

Все стороны не комментируют ситуацию.

Кинотеатры ожидали изменения правил игры со стороны UPI после того, как дистрибьютор стал кинотеатральным партнером студии Warner Bros. в России. До марта 2021 года фильмы Warner Bros. больше 20 лет выпускала компания «Каро Премьер». Эксперты считают закономерным, что компания стала диктовать новые условия: при усилившемся пакете, тем более в посткарантинный период, каждая студийная голливудская новинка оказывается на вес золота.

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13.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Коммерсантъ