На «Кинотавре» пройдет питчинг сериалов

В рамках деловой программы 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр» состоится питчинг сериальных проектов. Это новый формат индустриального мероприятия – впервые авторы, которые войдут в шорт-лист финалистов, получат возможность напрямую представить свои проекты главным российским онлайн-платформам и сервисам. К участию в питчинге приглашены «Яндекс.Студия», PREMIER, More.tv, ivi, Okko, Start и МТС.

К питчингу допускаются все авторы, вне зависимости от наличия или отсутствия профессионального образования и опыта работы в кино или телеиндустрии. Для участия необходимо предоставить логлайн и описание проекта (не более одного абзаца), синопсис первого сезона, библию с подробным описанием героев и мира и сценарий пилотной серии (опционально). Ограничения по объему: синопсис и библия сезона – не более 5 страниц. Пилот – объем должен соответствовать индустриальному стандарту (одна страница = одна минута).

Преимущество при отборе будет отдано участникам, предоставившим весь пакет документов. Дедлайн подачи заявок на питчинг – 9 августа 2020 года.

Шорт-лист финалистов, которые будут приглашены на «Кинотавр» для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа. Жюри питчинга, в которое войдут представители российских онлайн-платформ и сервисов, объявят победителя уже в Сочи. С подробностями того, как правильно подать заявку, можно ознакомиться на официальном сайте фестиваля.

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20.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Кинотавр