Российским кинотеатрам отказали в дополнительной господдержке

Российские кинотеатры пока могут не рассчитывать на дополнительную финансовую помощь от государства. Министерство финансов выступило против выделения отрасли новых средств поддержки, сообщает «Интерфакс». Ведомство считает, что потребности кинотеатров должны быть обеспечены в рамках уже принятых правительством мер для пострадавших отраслей экономики.

Заявление Минфина касается инициативы советника президента Владимира Толстого. Он предложил организовать для кинотеатров годовые беспроцентные займы от государства и выделить на это 13,5 млрд рублей. Сумма возникла исходя из доходов от показа отечественных кинофильмов в 2019 году. Распределять средства предполагалось пропорционально доходам кинотеатров от проката российских фильмов.

Предложение Толстого появилось после обращения игроков отрасли, для которых в нынешние кризисные времена стало недоступно банковское кредитование на рыночных условиях. Кроме того, источники «Интерфакса» говорят о том, что сети лоббировали принятие подобной инициативы для того, чтобы суметь расплатиться по кинопрокатным долгам докризисного периода.

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13.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс