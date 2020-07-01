Российские кинотеатры выразили готовность открыться 15 июля

Российские кинотеатры массово готовятся к открытию в середине июля, хотя во многих регионах демонстраторы еще ждут окончательного разрешения местных властей. Как показал проведенный БК опрос, перезапуск кинопоказа не будет проводиться централизованно и не будет сопровождаться публичными акциями по привлечению зрителей. Последнему способствует как сохраняющийся запрет на проведение массовых мероприятий, так и отсутствие в расписании по-настоящему крупных премьер.

При этом для соблюдения необходимых правил санитарной безопасности у показчиков все давно готово. «Пока гостей не было, мы все переставили как надо в фойе, сделали переборки в залах, чтобы зрителям было легче соблюдать социальную дистанцию, подготовили санитайзеры и прочее, − рассказывает букер к/т «Смена» и «Дружба» города Киров Александр Сухарев. − Еще до закрытия мы эти требования начали выполнять. Критичной только вижу проблему заполняемости залов, так как шахматная расскадка, конечно, убивает любые маленькие залы. В зале на 400 мест можно позволить себе рассадить людей хоть через ряд, и все равно получишь приемлемую заполняемость в 25%. А в зале на 100 человек, как в нашем случае, это всего 25 зрителей, что, конечно же, маловато».

Управляющий киноцентром «Вавилон» в Омске Борис Собко обратил внимание, что санитарные правила вносят ощутимые изменения в процесс обслуживания гостей: «Мы уже закупили септики, перчатки, маски, термометры. В новых условиях пришлось разработать новые правила поведения персонала. Теперь у нас один бармен принимает оплату, а другой отдает поп-корн, и к деньгам не прикасается. Также мы учимся измерять температуру на входе в зал, учим технических сотрудниц быть заметными, чтобы посетители чувствовали себя в безопасности, хотя раньше уборка наоборот производилась в стороне от глаз зрителей».

Не самый мощный предстоящий репертуар, необходимость соблюдения ограничений и отсутствие централизованного запуска проката диктует кинотеатрам тихий старт без громких промоакций со ставкой на сниженные цены: «Событийные мероприятия имело бы смысл делать под крупную премьеру. Например, если бы МУЛАН остался на 23 июля. МУЛАН ждала довольно широкая аудитория, в том числе семейная, а, значит, можно было организовать какое-то масштабное мероприятие, − рассуждает Александр Федоров, директор РЦ «Корстон» из города Серпухов. − Однако уровень выходящих в июле фильмов не предполагает столь активную поддержку с нашей стороны. До старта ДОВОДА точно можно делать цену ниже, не на половину, но на процентов 20 точно цену точно можно опустить».

«Открываться будем стандартно, без особой событийности и акций, − продолжает Александр Сухарев. − Какую-то прикольную фотозону, связанную с коронавирусом, конечно, сделаем, чтобы люди приходили не в пустой кинотеатр, но больших мероприятий пока не будет. Учитывая, что не особо громкие фильмы выходят, мы снизим цены, чтобы привлечь зрителей и они начали привыкать заново ходить в кино. В самый первый день можно будет особенно «вкусные» цены сделать. Хочется верить, что такой режим продлился недолго, чтобы уже к старту ДОВОДА и МУЛАН можно было работать полноценно».

Перезапуск работы будут проходить поэтапно, по мере возвращения зрителей в залы. Одни кинотеатры на старте откроют только часть залов, другие ограничат время работы, исключив самые ранние и поздние сеансы. В свою очередь, крупные сети будут возвращать персонал волнами, в зависимости от размеров площадок. Мария Шашкова, букер сети кинотеатров «Люмен фильм» города Калининград говорит: «Наши сотрудники будут возвращатся к работе по мере запуска кинотеатров. Сотрудники малозальных кинотеатров выйдут на работу в стандартном режиме. Сотрудники более крупных кинотеатров будут возвращаться к работе постепенно, по мере насыщения репертуара интересными новинками. Сначала будем формировать расписание не на полный день».

«Поначалу откроем не восемь залов, а всего три. Будем «щупать», будем смотреть, как пойдет зритель, − рассказывает Борис Собко. − Не рискну утверждать, что нас ждет однозначный успех после открытия, так как фильмы для этого не самые подходящие, старенькие. Потребуется время на раскачку, но открываться надо сейчас, в июле. А дальше уже жизнь покажет, что будет. Тем более, если я сейчас передержу людей, то придется уже через некоторое время фиксировать потери».

Большинству площадок удалось пока сохранить персонал, а некоторые даже планируют расширяться. «Сотрудников мы сохранили всех, даже больше скажу − нам не хватает людей, будем добирать, − говорит Александр Сухарев. − У нас кассиры также работают еще и доставщиками еды, так как за время карантина мы перепрофилировались на доставку из нашей местной пиццерии. Раньше она обслуживал местный зал при кинотеатре, а теперь на усиленных мощностях работает на доставку по городу. Первое время, пока будем работать в условиях ограничений, мы еще сможем поставить в кинотеатре только одного кассира и не создавать очереди, но уже в августе им может понадобиться подмога. Для развития доставки нам не хватает мощностей, так что сейчас мы думаем над тем, как создать дополнительный цех для заготовок пиццы».

Все опрошенные нами кинотеатры жаловались на отсутствие достойного репертуара, любой крупный релиз, в том числе российский, заметно бы повысил интерес зрителей. «Интерес формируется контентом. Если бы проект открывался хорошим российским блокбастером, тем же СТРЕЛЬЦОВЫМ, шел бы совсем другой разговор, мы могли собрать по-настоящему хорошую кассу, − отмечает Александр Федоров. − Меня лично как представителя бизнеса расстраивает, что ни один из прокатчиков не пошел на встречу и не поставил сильный проект на июль. Того же СТРЕЛЬЦОВА заметно не хватает, он бы мог прекрасно собрать в июле».

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01.07.2020 Автор: Никита Никитин