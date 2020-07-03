Глава АВК призвал продюсеров «Стрельцова» и «Пальмы» выпустить свои фильмы в августе

Председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин призвал продюсеров российских картин, премьеры которых были отложены из-за пандемии коронавируса, выпустить свои фильмы в августе. С этой инициативой Березин от имени всех кинотеатров выступил на прошедшей накануне онлайн-встрече представителей кинобизнеса в Министерстве культуры.

«В августе нам нужно минимум три больших российских фильма для перезапуска проката. Надежды на ДОВОД МУЛАН растаяли, учитывая, в каком направлении сейчас развиваются события в США и Китае, — отметил Олег Березин в разговоре с БК. — Мы смотрим на опыт Франции, Южной Кореи, где именно национальные фильмы сейчас поддерживают прокат. И нам также нужны три-четыре крупных национальных проекта, вокруг которых можно устроить «движуху» и организовать не только задуманные нами локальные маркетинговые кампании #хочуВкино накануне открытия кинотеатров, но и федеральную кампанию по привлечению зрителей в кинозалы. Понятно, что у всех свои коммерческие интересы. Понятно, что все ждут, когда рынок снова станет большим. Понятно, что в фильмы вложено много частных денег, и частный инвестор хочет заработать. Значит, Министерству культуры, Фонду кино потребуется включить фантазию и придумать, как инвесторам компенсировать часть затрат, если они выпустят свои фильмы именно сейчас. Наступает момент истины, в который Министерство культуры, Фонд кино и российские продюсеры могут наконец проявить волю и сделать благое дело. Они привыкли по поводу и без регулировать рынок, выдавать или не выдавать прокатки и вручную раздвигать релизы. Теперь им выпал шанс показать свою способность перезапустить весь кинопрокат в столь критичный момент. Если не придумаем схему, мы рискуем уже совсем скоро получить мертвый рынок».

Среди проектов, которые можно выпустить уже с начала августа, Олег Березин назвал фантастический фильм ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ, спортивную драму СТРЕЛЬЦОВ и семейную ленту ПАЛЬМА.

Полную версию интервью Олега Березина читайте в пятничной рассылке БК от 3 июля.

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03.07.2020 Автор: Никита Никитин