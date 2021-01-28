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В Севастополе вновь открываются кинотеатры

Послабления коронавирусных ограничений ожидаются и в Санкт-Петербурге

В городе Севастополь снимается часть ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, с 1 февраля здесь возобновят работу кинотеатры. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Площадки смогут функционироватьс максимальной загрузкой в 30% от общего числа мест в кинозале.

Смягчение принятых ограничительных мер, касающихся кинопроката, ожидают и в Санкт-Петербурге. Местные СМИ сообщают, что в правительстве города рассматривается вопрос об увеличении допустимой вместимости кинозалов. Сейчас они имеют право продавать лишь 25% мест. Ожидается, что это число будет увеличено до 50%. Напомним, ранее такая квота была установлена в Москве.

Санкт-Петербург наряду со столицей является одним из самых важных по объему кассовых сборов регионов страны.

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28.01.2021 Автор: Артур Чачелов

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