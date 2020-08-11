Фонд кино объявил результаты седьмого конкурса по поддержке кинозалов

Фонд кино объявил результаты очередного конкурса на господдержку кинозалов в городах с населением не более 500 тыс. человек. В этом году субсидии в рамере 5 млн рублей одобрены для 61 площадки. По итогам конкурса 2020 года откроется первый поддержанный Фондом кино кинозал в Республике Калмыкия. Таким образом, программой будет охвачен 81 субъект Российской Федерации. С полным списком получателей средств 2020 года можно ознакомиться в опубликованном приказе.

Деньги на организацию или модернизацию каждого кинозала выделяются на безвозвратной основе. Однако обязательным условием для последующей работы такой площадки остается демонстрация фильмов отечественного кинопроизводства в объеме не менее 50% киносеансов и осуществление регулярного кинопоказа в объеме не менее 100 дней в календарный квартал. Все поддержанные площадки должны начать работу до конца года.

Фонд кино проводит конкурс на поддержку кинозалов в малых городах страны с 2015 года. За это время организация выделила средства 1015 площадкам.

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11.08.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино