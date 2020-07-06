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На конкурс по господдержке открытия или модернизации кинотеатров подано более 400 заявок

Проект ведется в рамках нацпрограммы «Культура»

Фонд кино завершил прием заявок на конкурс по финансовой поддержке открытия и модернизации кинозалов. Об этом заявила заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова в ходе совещания по реализации мероприятий нацпроекта. Программа осуществляется в рамках национального проекта «Культура» в 2020 году.

Несмотря на пандемию, на конкурс этого года было подано более 400 заявок. Участие приняли проекты из 74 регионов. Результаты станут известны в конце июля. Ожидается, что одобрение получат будет 60 заявок.

Напомним, что площадки, получающие право на субсидию Фонда кино, должны будут установить новое оборудование и начать платный кинопоказ до 31 декабря 2020 года. Сведения о показах необходимо передавать в Единую федеральную автоматизированную систему сведений о показе фильмов в кинозалах (ЕАИС). Обязательными условиями получения субсидии являются пятилетнее соблюдение доли показа национальных фильмов на уровне не менее 50% и регулярный кинопоказ не менее 100 дней в полугодие.

Начиная с 2019 года, мероприятия по созданию условий для показа национальных фильмов в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек включены в национальный проект «Культура». В течение шести лет ежегодно Фондом кино будут распределяться средства на создание кинозалов. Всего в рамках нацпроекта планируется модернизировать и оснастить более тысячи кинозалов по всей стране.

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06.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ

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