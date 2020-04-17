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Фонд кино оценил уровень знаний кинозрителя об онлайн-кинотеатрах

Исследование прошло в рамках проекта «Кинозритель»

Фонд кино опубликовал очередной отчет о киноаудитории, выполненный в рамках проекта «Кинозритель». Начиная с 28 марта 2020 года этот трекер изучает влияние самоизоляции на киноаудиторию. С 10 по 12 апреля социологи провели телефонный опрос с целью отследить динамику трансформации образа жизни зрителей и способов просмотра фильмов. Кроме того, выяснялось какие онлайн-кинотеатры знакомы киноаудитории.

На третьей неделе самоизоляции Интернет-сервисы стали самым популярным способом просмотра фильмов среди тех, кого можно назвать киноаудиторией. Чаще всего такие респонденты смотрели фильмы в онлайне бесплатно или скачивали их из Сети (47% опрошенных). Такой способ просмотра больше характерен для мужчин, чем для женщин, а также для молодежи (зрителей 18-24 лет).

Доля респондентов, смотревших фильмы в онлайн-кинотеатре (бесплатно или по подписке) за последний месяц, по сравнению с предыдущей неделей выросла с 34 до 40%. Данный способ просмотра стали чаще указывать респонденты всех возрастных групп. В частности, среди аудитории 18-24 лет доля пользователей онлайн-кинотеатров выросла с 42 до 49%, среди аудитории 35-44 лет – с 27 до 39%. Даже среди киноаудитории старше 45 лет не менее 30% опрошенных смотрели фильмы в онлайн-кинотеатре.

Рейтинг самых упоминаемых онлайн-кинотеатров возглавляет ivi: 54% респондентов знают данный видеосервис без подсказки (среди аудитории 18-34 лет – более 60%), а при перечислении списка название узнавали 82% опрошенных (среди аудитории 18-34 лет – 91%). На втором месте по узнаваемости OKKO: 45% респондентов вспомнили данный онлайн-кинотеатр без подсказки (60 и 58% среди аудитории 18-24 лет и 25-34 лет соответственно), а при перечислении списка название узнали 72% опрошенных (85 и 83% среди аудитории 18-24 лет и 25-34 лет соответственно). «Кинопоиск HD» упомянули без подсказки 30% киноаудитории (47 и 41% среди аудитории 18-24 лет и 25-34 лет соответственно), а при перечислении названий узнали 73% опрошенных (85 и 80% среди аудитории 18-24 лет и 25-34 лет соответственно). На четвертом месте Netflix. Также в перечень упоминаемых онлайн-кинотеатров вошли MEGOGO, PREMIER, Amediateka, START, more.tv, Wink, tvzavr.

Четверть киноаудитории пока не знает или не ориентируется в названиях онлайн-кинотеатров. Каждый четвертый респондент не смог вспомнить ни один онлайн-кинотеатр и даже при перечислении перечня названий не смог выделить знакомые. Среди аудитории 18-24 лет таковых 14% опрошенных, среди аудитории 25-34 лет – 17%, ожидаемо выше доля незнания среди аудитории старше 45 лет (45%).

Каждый третий кинозритель (35%) для просмотра фильмов помимо прочего контента пользуется видеохостингом YouTube. Данный способ просмотра больше популярен у мужчин, чем у женщин. 16% киноаудитории смотрят фильмы по ТВ. Данный способ чаще остальных выбирали респонденты 45-55 лет (27%), среди аудитории 18-24 лет смотрели фильмы по бесплатным телеканалам только 7%.

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17.04.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино

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