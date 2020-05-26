Почти треть зрителей готова пойти в кино сразу после снятия режима самоизоляции

Фонд кино в рамках социологического проекта «Кинозритель» продолжает изучать настроения и оценивать трансформацию модели поведения киноаудитории. В этот раз социологи выясняли, как потенциальные кинозрители поведут себя после снятия режима самоизоляции. Выяснилось, что поход в кино находится в списке первоочередных планов 32% опрошенных. Посещение кинотеатра заняло четвертую строчку в списке самых популярных ответов респондентов, пропустив вперед только походы в салоны красоты / парикмахерские, прогулку по городу и прием гостей дома. Наибольшее желание попасть на киносеанс проявляет молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.

При этом зрители не планируют увеличивать средний чек на поход в кинотеатр. Даже если цены на билеты вырастут, они скорее будут экономить на продукции кинобара или искать возможность купить билеты со скидкой. Привычные расходы (до пандемии) на поход в кино планируют сократить 12% респондентов.

«Кинозритель» также попытался выяснить, какой контент в кинотеатре станет для зрителя наиболее привлекательным. Оказалось, что киноаудитория будет руководствоваться желанием получить яркие и позитивные впечатления, чтобы отвлечься от информационной повестки последнего времени. С точки зрения жанровой принадлежности определились два лидера: семейные фильмы (крупная студийная анимация) и зрелищные блокбастеры. При этом отмечается, что жанр фильма с точки зрения зрительского восприятия вторичен, основную значимость будет иметь эмоциональный эффект. Интересно, что молодежи важнее зарядиться от фильма энергией и получить эмоциональную встряску, а старшей аудитории – наоборот, отдохнуть и расслабиться.

При этом, соблюдение правил социального дистанцирования при просмотре фильма в кинотеатре важно почти для каждого четвертого респондента (24%). Этому больше других уделяет внимание киноаудитория Москвы (28%).

Подробный отчет об исследовании и его результатах через некоторое время можно будет найти на сайте Фонда кино.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

26.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Фонд кино