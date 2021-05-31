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KION рассказал об обновлениях библиотеки в июне

Среди новинок — премьеры из линейки KION-originals

В первый летний месяц онлайн-кинотеатр KION продолжит пополнять свою библиотеку качественными отечественными и зарубежными премьерами фильмов и сериалов, а также оригинальными проектами. 

Originals:

С 31 мая по 4 июня: детективный триллер в уникальном формате киносторис ПОДСЛУШАНО

Это история о современных школьниках, которые инициируют собственное расследование по делу пропажи одноклассников. В ролях — Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев и Екатерина Симаходская.

2, 9 и 16 июня: финальные эпизоды детективной драмы «Хрустальный»

Главный герой сериала возвращается в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы, ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза страху. «Хрустальный» — первый в своем роде честный разговор о важности осмысления и принятия травм. Авторы разбираются в природе зла и способах победить его на самых ранних этапах.

2, 9, 16, 23 и 30 июня: премьера новых серий эротической мелодрамы «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли.

Это первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте, рассказывает о том, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг себя гармоничный мир. «Клиника счастья» – своего рода Sex Education для взрослых. Все истории героев основаны на реальной медицинской практике. Первый честный разговор со зрителем о сексе и счастье, который перевернет восприятие сексуальности и персональной идентичности.

30 июня: сериал «Чиновница» с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом, Полиной Кутеповой и Алексеем Аграновичем в главных ролях.

Это история о чиновнице, которая в результате личной трагедии сама решает встроиться в коррупционные схемы, чтобы добраться до истины и развалить их изнутри.

В июне: документальный проект «Спорт XX века».

Это фильм об истории отечественного спорта, где каждая серия отражает десятилетие (20-е, 30-е, 40-е и т.д). Кинокартина погружает зрителя в данную историческую эпоху с помощью уникальных архивных материалов, документов, виртуальной студии и экспертов. Зрителей ждет рассказ о главных событиях в спортивной жизни страны – победах, биографиях, противостояниях и статистике. 

 

Также в июне каталог онлайн-кинотеатра пополнится зарубежным и отечественным контентом.

С 1 июня:

  • пронзительная драма о гаснущей любви СУПЕРНОВА
  • короткометражный сериал «Сама Дура»
  • документальной картина МЫ БУДЕМ ПЕРВЫМИ! о мальчиках, мечтающих стать профессиональными спортсменами, которая снималась на протяжении 3 лет в спортивных школах "Чертаново" г. Москва и "ЦСКА" г. Волгоград. За время съёмок герои превратились в молодых людей. Кто-то из них был вынужден расстаться с мечтой, а кто-то получил путевку в «Манчестер Юнайтед». Среди героев фильма — заслуженный тренер России Леонид Слуцкий и надежда Российского футбола 15-летний Сергей Пиняев.

Со 2 июня:

  • оскароносная драма с Энтони Хопкинсом ОТЕЦ
  • научно-фантастическая комедия ЧОКНУТЫЙ ПРОФЕССОР
  • комедия с Адамом Сэндлером БИЛЛИ МЭДИСОН
  • легендарный исторический сериал «Аббатство Даунтон»

С 4 июня

  • фильм о начале новой жизни ЗЕМЛЯ
  • романтическая комедия ЛЮБОВЬ ИЛИ СЕКС
  • боевик о картёжнике ДВОЙНАЯ ИГРА

С 5 июня:

  • триумфальное возвращение Джонни Деппа с драмой ВЕЛИКИЙ

С 8 июня:

  • триллер про противостояние семейной пары и бездомной РАЙСКАЯ БУХТА

С 10 июня:

  • адреналиновый боевик Ильи Найшуллера НИКТО 
  • драма о десятикласснице Тане ЗАМЫКАНИЕ
  • музыкальная комедия КОРОЛЕВА КЛУБА

С 11 июня:

  • комедия ВСЁ ВКЛЮЧЕНО 2: ГАЛОПАМ ПО ЕВРОПАМ
  • научно-фантастический триллер СВЯЗЬ
  • драма, разворачивающаяся на необитаемом острове ЭДЕМ. РАЙСКИЙ ОСТРОВ

С 12 июня:

  • комедия с Мишель Пфайффер УЙТИ НЕ ПРОЩАЯСЬ

С 15 июня:

  • финский сериал «Полярный круг»

С 17 июня:

  • супергеройский фильм из Дании АНТБОЙ 3

С 18 июня:

  • боевик ГЕНИАЛЬНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
  • фильм ЛИКВИДАТОРЫ
  • американская комедия МАЖОРЫ НА КАНИКУЛАХ

С 20 июня:

  • подростковая мелодрама ДЕВОЧКА
  • боевик ПОЛНЫЙ ЛОКДАУН

С 21 июня:

  • комедия ВМЕСТЕ-ВМЕСТЕ

С 24 июня:

  • семейное приключение ВОЛШЕБНИК ВИПЛАЛА
  • фэнтези ЛАБИРИНТ

С 25 июня:

  • документальный фильм ЧЕТВЕРТАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
  • хорроры ДЬЯВОЛ ИЗ МОБИЛКИ и ШКОЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА

С 30 июня:

  • приключенческий фильм НЕВИДИМКА СЬЮ 
  • мелодрама КОРОЧЕ ГОВОРЯ
  • сериал про расследование ритуальных убийств «Вызов»

Помимо прочего, в июне на главной странице KION будут регулярно обновляться уникальные и разнообразные тематические подборки с кино и сериалами.

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31.05.2021 Автор: Виолетта Палий

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