KION рассказал об обновлениях библиотеки в июне

В первый летний месяц онлайн-кинотеатр KION продолжит пополнять свою библиотеку качественными отечественными и зарубежными премьерами фильмов и сериалов, а также оригинальными проектами.
Originals:
С 31 мая по 4 июня: детективный триллер в уникальном формате киносторис ПОДСЛУШАНО
Это история о современных школьниках, которые инициируют собственное расследование по делу пропажи одноклассников. В ролях — Александр Новиков, Валентина Ляпина, Никита Патуев, Кристина Корбут, Егор Абрамов, Денис Васильев и Екатерина Симаходская.
2, 9 и 16 июня: финальные эпизоды детективной драмы «Хрустальный»
Главный герой сериала возвращается в родной город, чтобы поймать серийного убийцу детей. В поисках преступника ему предстоит и самому преодолеть последствия собственной детской травмы, ещё раз пережить те страшные события и взглянуть в глаза страху. «Хрустальный» — первый в своем роде честный разговор о важности осмысления и принятия травм. Авторы разбираются в природе зла и способах победить его на самых ранних этапах.
2, 9, 16, 23 и 30 июня: премьера новых серий эротической мелодрамы «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли.
Это первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте, рассказывает о том, что на самом деле означает «быть собой» и как построить вокруг себя гармоничный мир. «Клиника счастья» – своего рода Sex Education для взрослых. Все истории героев основаны на реальной медицинской практике. Первый честный разговор со зрителем о сексе и счастье, который перевернет восприятие сексуальности и персональной идентичности.
30 июня: сериал «Чиновница» с Викторией Толстогановой, Максимом Виторганом, Полиной Кутеповой и Алексеем Аграновичем в главных ролях.
Это история о чиновнице, которая в результате личной трагедии сама решает встроиться в коррупционные схемы, чтобы добраться до истины и развалить их изнутри.
В июне: документальный проект «Спорт XX века».
Это фильм об истории отечественного спорта, где каждая серия отражает десятилетие (20-е, 30-е, 40-е и т.д). Кинокартина погружает зрителя в данную историческую эпоху с помощью уникальных архивных материалов, документов, виртуальной студии и экспертов. Зрителей ждет рассказ о главных событиях в спортивной жизни страны – победах, биографиях, противостояниях и статистике.
Также в июне каталог онлайн-кинотеатра пополнится зарубежным и отечественным контентом.
С 1 июня:
Со 2 июня:
С 4 июня:
С 5 июня:
С 8 июня:
С 10 июня:
С 11 июня:
С 12 июня:
С 15 июня:
С 17 июня:
С 18 июня:
С 20 июня:
С 21 июня:
С 24 июня:
С 25 июня:
С 30 июня:
Помимо прочего, в июне на главной странице KION будут регулярно обновляться уникальные и разнообразные тематические подборки с кино и сериалами.
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31.05.2021 Автор: Виолетта Палий