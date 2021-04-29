KION рассказал о главных новинках своей библиотеки в мае

Новый онлайн-кинотеатр KION от компании МТС в мае продолжит пополнять свой каталог громкими зарубежными и отечественными премьерами кино и сериалов. Среди них есть и Originals-проекты, созданные самой платформой. Некоторые из них уже вошли в список самых ожидаемых премьер 2021 года.

Список оригинальных проектов KION, доступных с мая:

5, 12, 19 и 26 мая: сериал «Хрустальный» (новые эпизоды).

Один из авторов сериала − сценарист Олег Маловичко, его сюжет проекта частично основан на реальных событиях. Главный герой − московский оперативник, который специализируется на поиске маньяков. Судьба заносит его в родной город, где он должен поймать вновь активизировавшегося убийцу детей. В поисках преступника мужчина должен и сам преодолеть последствия собственной травмы прошлого.

С 19 мая: сериал «Клиника счастья».

Эротическая мелодрама «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли − это первый в России сериал, который исследует тему сексуальности для всех возрастов и рассказывает о том, что на самом деле значит «быть собой».

С 21 мая: документальный проект САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ.

Экспериментальный фильм на одновременном стыке сразу трех форматов: документальное и игровое кино, а также театральная постановка. Сюжет концентрируется на противоречивой фигуре Андрея Сахарова − академика, создателя водородной бомбы и главного противника собственного детища.

В мае: сериал «Немцы» (новые серии).

Экранизации бестселлера Александра Терехова. В центре внимания оппозиционный журналист, который оказывается втянут в государственные интриги, схемы откатов, модели сращивания власти и криминала. Новые серии публикуются на KION ежедневно.

В мае: подростковый психологический триллер ПОДСЛУШАНО.

Кроме того, в мае библиотека онлайн-кинотеатра также пополнится качественным зарубежным и отечественным контентом.



С 1 мая:

Триллер с Гаем Пирсом УЧЕНИК ЭКЗОРЦИСТА.

Документальный фильм об известном модельере ДОМ ПЬЕРА КАРДЕНА.

Фильм ужасов ИЗБАВИ НАС ОТ ЛУКАВОГО.

Комедия МАЛЬЧИШНИК В ТАИЛАНДЕ.

Драма МОЙ ПАРЕНЬ − ПРОРОК.

С 3 мая: фантастический триллер с Николасом Кейджем СТРАНА ЧУДЕС ВИЛЛИ.

С 4 мая:

Мультипликационное фэнтези для всей семьи ПИНГВИНЕНОК ПОРОРО. МИР ДИНОЗАВТРОВ.

Драмеди о человеке со сверхспособностями ЧЕЛОВЕК БЕЗ ГРАВИТАЦИИ.

Комедия БЫВШАЯ С ТОГО СВЕТА.

С 5 мая:

Драма об отношениях СОВРЕМЕННАЯ ЖИЗНЬ − ОТСТОЙ.

Хоррор ОБОРОТЕНЬ.

С 7 мая:

Приключенческий мультфильм для всей семьи 100% ВОЛК. Эксклюзив.

Анимационная новинка от Disney РАЙЯ И ПОСЛЕДНИЙ ДРАКОН.

Триллер о психиатре ОН ТЕБЯ НЕ ОТПУСТИТ.

С 8 мая: драматический триллер о терракте в детском лагере УТОЙЯ. ВЫСТРЕЛЫ БРЕЙВИКА.

С 10 мая: романтическая драма АММОНИТ.

С 11 мая:

Южнокорейская фантастика ПЕРВЫЙ КЛОН.

Фильм ужасов В ПАСТИ ОКЕАНА.

С 12 мая: сборник лучших итальянских короткометражных фильмов ITALIAN BEST SHORTS 4: ИСТОРИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ.

C 15 мая:

С 18 мая:

Криминальный фильм АМНЕЗИЯ.

Итальянская драма НАШ ОТЕЦ.

Культовый фильм Бергмана ПЕРСОНА.

С 21 мая: комедийная драма СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ.

С 22 мая:

Фильм певицы Sia МЬЮЗИК.

Хоррор-триллер ВИРУС СТРАХА.

С 25 мая: триллер о продленном медовом месяце ОДИН НА ОДИН.

С 29 мая: комедийная драма ИНОГДА. ВСЕГДА. НИКОГДА.

С 31 мая: боевик о только что вышедшем из тюрьмы человеке ЗЛОДЕЙ.

В мае в KION также ожидается большое количество тематических подборок на главной странице кинотеатра. Так, например, зрители площадки смогут увидеть лучшие фильмы Ларса фон Триера, вспомнить черно-белые хиты кинематографа, подготовиться к началу Чемпионата мира по хоккею и т.д.

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29.04.2021 Автор: Артур Чачелов