KION рассказал о главных новинках своей библиотеки в мае

Новый онлайн-кинотеатр KION от компании МТС в мае продолжит пополнять свой каталог громкими зарубежными и отечественными премьерами кино и сериалов. Среди них есть и Originals-проекты, созданные самой платформой. Некоторые из них уже вошли в список самых ожидаемых премьер 2021 года.
Список оригинальных проектов KION, доступных с мая:
5, 12, 19 и 26 мая: сериал «Хрустальный» (новые эпизоды).
Один из авторов сериала − сценарист Олег Маловичко, его сюжет проекта частично основан на реальных событиях. Главный герой − московский оперативник, который специализируется на поиске маньяков. Судьба заносит его в родной город, где он должен поймать вновь активизировавшегося убийцу детей. В поисках преступника мужчина должен и сам преодолеть последствия собственной травмы прошлого.
С 19 мая: сериал «Клиника счастья».
Эротическая мелодрама «Клиника счастья» с Дарьей Мороз в главной роли − это первый в России сериал, который исследует тему сексуальности для всех возрастов и рассказывает о том, что на самом деле значит «быть собой».
С 21 мая: документальный проект САХАРОВ. ДВЕ ЖИЗНИ.
Экспериментальный фильм на одновременном стыке сразу трех форматов: документальное и игровое кино, а также театральная постановка. Сюжет концентрируется на противоречивой фигуре Андрея Сахарова − академика, создателя водородной бомбы и главного противника собственного детища.
В мае: сериал «Немцы» (новые серии).
Экранизации бестселлера Александра Терехова. В центре внимания оппозиционный журналист, который оказывается втянут в государственные интриги, схемы откатов, модели сращивания власти и криминала. Новые серии публикуются на KION ежедневно.
В мае: подростковый психологический триллер ПОДСЛУШАНО.
Кроме того, в мае библиотека онлайн-кинотеатра также пополнится качественным зарубежным и отечественным контентом.
С 1 мая:
С 3 мая: фантастический триллер с Николасом Кейджем СТРАНА ЧУДЕС ВИЛЛИ.
С 4 мая:
С 5 мая:
С 7 мая:
С 8 мая: драматический триллер о терракте в детском лагере УТОЙЯ. ВЫСТРЕЛЫ БРЕЙВИКА.
С 10 мая: романтическая драма АММОНИТ.
С 11 мая:
С 12 мая: сборник лучших итальянских короткометражных фильмов ITALIAN BEST SHORTS 4: ИСТОРИИ НАШЕЙ ЖИЗНИ.
C 15 мая:
С 18 мая:
С 21 мая: комедийная драма СЧАСТЛИВО ОСТАВАТЬСЯ.
С 22 мая:
С 25 мая: триллер о продленном медовом месяце ОДИН НА ОДИН.
С 29 мая: комедийная драма ИНОГДА. ВСЕГДА. НИКОГДА.
С 31 мая: боевик о только что вышедшем из тюрьмы человеке ЗЛОДЕЙ.
В мае в KION также ожидается большое количество тематических подборок на главной странице кинотеатра. Так, например, зрители площадки смогут увидеть лучшие фильмы Ларса фон Триера, вспомнить черно-белые хиты кинематографа, подготовиться к началу Чемпионата мира по хоккею и т.д.
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29.04.2021 Автор: Артур Чачелов
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