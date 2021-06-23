Видеосервисы KION и Premier снимают совместный сериал

KION (МТС) и Premier («Газпром-медиа») объединились, чтобы снять совместный оригинальный сериал «Нереалити». Его премьера состоится одновременно на двух видеосервисах весной 2022 года, а позднее проект выйдет в эфире канала ТВ-3. Съемки сериала уже начались, всего будет отснято восемь часовых эпизодов.
«Нереалити» – драмеди сериал, рассказывающий о бывшей звезде реалити-шоу, которая после 10 лет жизни «в телевизоре» вынуждена вернуться в родной провинциальный город и начать новую жизнь.
Борис Хлебников выступает в качестве художественного руководителя проекта. Гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович и генпродюсер Евгений Никишов стали продюсерами.
По словам генерального директора Premier Ивана Гродецкого, от объединения видеосервисов «ради создания интересного и сильного контента» выиграет зритель. Как отметил Валерий Федорович, есть еще одна причина такого союза — экономическая, т.к. ТВ-3 самостоятельно не может производить супердорогостоящие проекты, но может позволить себе любые проекты, объединившись с платформами.
В апреле стало известно, что «Ростелеком» и «Национальная медиа группа» ведут переговоры об объединении своих онлайн-кинотеатров Wink и more.tv.
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
23.06.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: Ведомости
Объявлены победители национальной премии «Большая цифра»
Телекомпания Red Media начнет инвестировать в кино
«Газпром-медиа» закончил первый квартал 2021 года с прибылью
Илья Куликов заключил контракт с «Национальной Медиа Группой»
Premier рассказал о майских новинках