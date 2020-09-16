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На Comic Con Russia Online 2020 пройдет презентация фильма «Кольская сверхглубокая»

Фильм представят продюсер Сергей Торчилин и исполнители главных ролей

Мистический триллер КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ будет представлен на фестивале поп-культуры Comic Con Russia 2020, который впервые пройдет в онлайн-формате 3 и 4 октября. Продюсер и соавтор сценария Сергей Торчилин (НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ 2, ГУЛЯЙ, ВАСЯ 2), а также актеры Милена Радулович (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ) и Никита Дювбанов (ЭБИГЕЙЛ), исполнившие главные роли в фильме, расскажут про историю создания, съемки, ответят на вопросы фанатов, а также представят эксклюзивные материалы.
 
Кольская сверхглубокая скважина – самый масштабный секретный объект СССР. В 1984 году на глубине более 12 километров были записаны необъяснимые звуки, напоминающие крики и стоны множества людей. После этих событий объект был закрыт. Создатели фильма несколько лет изучали документы, касающиеся бурения скважины и деятельности исследовательских лабораторий, встречались с многочисленными консультантами – историками, медиками, военными и даже представителями спецслужб. Также они побывали в Мурманской области и на самом объекте. Все эти материалы легли в основу сценария фильма, ведь создатели решили предложить свою версию возможных событий, произошедших на уникальной скважине. «Я сам отправился к тем местам. И чем больше я узнавал, тем четче понимал потенциал проекта, – рассказывает Сергей Торчилин. – На мой взгляд, легенда о Кольской – отличный хай-концепт, чтобы сделать крепкую жанровую картину».

Мировая премьера мистического триллера состоится в рамках Международного кинофестиваля в Ситжесе (Каталония, Испания). Гости фестиваля увидят фильм 18 октября. Помимо России, КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ выйдет и в широкий международный прокат, в частности, в США, Великобритании, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и ряде других стран.

Comic Con Russia и ИгроМир 2020 пройдут 3 и 4 октября в формате двухдневного онлайн-фестиваля. Мероприятие будет транслироваться в социальной сети VK.

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16.09.2020 Автор: Никита Никитин

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