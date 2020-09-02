Мистический триллер «Кольская сверхглубокая» поедет на кинофестиваль в Ситжес

Мировая премьера мистического триллера КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ состоится в рамках Международного кинофестиваля в Ситжесе (Каталония, Испания). Это первый и самый значимый фестиваль фантастического кино. Гости фестиваля увидят фильм 18 октября.

24 мая 2020 года исполнилось 50 лет со дня начала бурения легендарной Кольской сверхглубокой скважины, внесенной в Книгу рекордов Гиннесса как самое глубокое вторжение человека в земную кору. Этот объект был призван доказать превосходство советской науки и дать ответы на многие вопросы о том, как устроена земная кора. Закрытие скважины связывают в том числе с легендой, которую подхватили и растиражировали западные СМИ. Ученые опустили в скважину на глубину 12 тыс. метров микрофон и записали странные звуки, похожие на стоны и крики сотни людей. Создатели фильма предлагают свою версию возможных событий, произошедших на уникальной скважине. Главную роль в картине исполнила Милена Радулович (БАЛКАНСКИЙ РУБЕЖ).

В российских кинотеатрах картина об одном из самых масштабных научных объектов СССР появится 4 ноября. В прокат ее выпускает компания «Вольга». Помимо России, КОЛЬСКАЯ СВЕРХГЛУБОКАЯ также выйдет и в широкий международный прокат. В частности, подписаны соглашения о выпуске картины в США, Великобритании, Германии, Италии, Японии, Южной Корее и еще ряде стран.

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02.09.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Вольга