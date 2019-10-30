«Компания «Наше кино» грозит банкротством «Арт пикчерс студии»

ООО «Компания «Наше кино» намерено обратиться в арбитражный суд с заявлением о банкротстве «Арт пикчерс студии», которой на паритетных началах владеют продюсер Федор Бондарчук и ООО «НМГ студия» (100%-ная «дочка» «Национальной медиа группы» (НМГ), владеющей 29% «Первого канала», телеканалами «Пятый канал», РЕН ТВ, газетой «Известия»). Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на сайт «Федресурс». Суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего «Компании «Наше кино» о признании сделок по переводу «Арт пикчерс студии» 20 млн руб. недействительными и обязал вернуть эти деньги в конкурсную массу. 20 млн руб. – это роялти за прокат мультфильма САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА, сопродюсером которого была «Арт пикчерс студия»

В декабре 2017 г. ООО «Компания «Наше кино» (совладельцы – Сергей Сельянов и Максим Уханов (через кинокомпанию СТВ) и Игорь Толстунов (через компанию «Профит») была признана банкротом по иску ООО «Строй-тресть» (выкупило долг у компании «Бульдозер фильмс продакшн», которая судилась с «Компанией «Наше кино» из-за «заниженных», по мнению продюсеров, сборов фильма СКОРЫЙ «МОСКВА – РОССИЯ»). Сельянов и Толстунов перевели свой дистрибьюторский бизнес на другое юридическое лицо, созданное в июле 2016 г. ООО «Наше кино» (по 50% принадлежит Сельянову и Толстунову).

Конкурсный управляющий «Компании «Наше кино» Александр Ангелов подтвердил «Ведомостям» намерение обратиться в арбитражный суд, так как «Арт пикчерс студия» до сих пор не вернула деньги в конкурсную массу. По словам юриста компании «Стороженко и партнеры» Мирзы Чирагова, действия конкурсного управляющего логичны: суд кассационной инстанции оставил жалобу без удовлетворения и «Наше кино» резонно на следующий день опубликовало объявление на «Федресурсе».

«На текущий момент отсутствуют какие-либо основания для обращения в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Арт пикчерс студия» банкротом, поскольку у компании отсутствуют предусмотренные законом «О несостоятельности (банкротстве)» признаки банкротства юридического лица», – считает представитель НМГ. – В их отсутствии инициирование процедуры банкротства является невозможным». «Арт пикчерс студии» ничего не известно о намерении конкурсного управляющего компании «Наше кино» в отношении обращения в арбитражный суд, заявил «Ведомостям» представитель компании. «Решение суда кассационной инстанции, связанное с возвращением конкурсной массы в размере 20 млн руб., было вынесено 17 октября. До сих пор мы находимся в ожидании реквизитов для перевода с целью исполнения решения суда», – отметил он.

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30.10.2019 Автор: Рая Башинская

Источник: Ведомости