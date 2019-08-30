По данным ЕАИС, «Король Лев» стал самым кассовым фильмом года в России

По данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) семейный блокбастер КОРОЛЬ ЛЕВ стал самым кассовым фильмом года в России. На счету ленты сегодня, 30 августа, оказалось в общей сложности 2,57598 млрд рублей. До этого времени рекордсменом года был фильм МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ, на счетах которого, по данным ЕАИС, 2,57575 млрд. В обоих случаях речь идет о кассе, собранной в России, без учета кинотеатров СНГ.

Дистрибьютором обеих картин-рекордсменов была компания WDSSPR. В России выпуском фильма занималось местное подразделение Disney. Прокат фильма КОРОЛЬ ЛЕВ продолжается.

КОРОЛЬ ЛЕВ стал третьим релизом года, чья касса перевалила за 2 млрд. Ранее такого количества «двухмиллиардников» в один год в российском прокате не было.

Интересно, что по данным самого дистрибьютора, КОРОЛЬ ЛЕВ пока не обошел МСТИТЕЛЕЙ. Его цифры и цифры ЕАИС немного разнятся. Предварительная касса семейного проекта, по данным WDSSPR, на сегодня составляет 2,5839 млрд рублей, в то время как сборы ленты MARVEL равны − 2,5945 млрд. Однако, как ожидается, даже в этом случае КОРОЛЬ ЛЕВ получит свой новый титул уже по итогам нынешних выходных.

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30.08.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: ЕАИС