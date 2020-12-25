«КиноПоиск HD» назвал самые популярные у подписчиков сериалы и фильмы года

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» подвел итоги 2020 года и рассказал с какими героями, фильмами и сериалами подписчики провели этот год. По подписке в 2020 году контент на сервисе посмотрели больше 6 млн пользователей. Самым популярным у зрителя оказался фильм Гая Ричи ДЖЕНТЛЬМЕНЫ. Ее посмотрел каждый пятый подписчик платформы, из которых каждый десятый пересмотрел затем по второму разу.

ДЖЕНТЛЬМЕНЫ также стали и самым высоко оцененным фильмом 2020 года на «КиноПоиске» (8,4 балла при более чем 500 тысячах оценок) а Мэттью Макконахи стал самым востребованным актреом года на сервисе: на его страницу пользователи заходили наибольшее число раз.

Второе место топа − главный хит в жанре взрослой анимации на «КиноПоиск HD» − мультсериал «Рик и Морти». В этом году он стал самым популярным сериалом на сервисе: по количеству зрителей «Рик и Морти» почти сравнялся с ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ. 95% зрителей «Рика и Морти» смотрели сериал в озвучке от Сыендука, остальные − на языке оригинала. Чаще всего подписчики пересматривали серии «Рикберг из Рикшента» (1 серия 3 сезона) и «Звездный рикейсер «Галдактика»» (5 серия 4 сезона).

В 2020 году на «КиноПоиск HD» вышло пять оригинальных сериалов – «Проект «Анна Николаевна»», «Последний министр», «Водоворот», «Просто представь, что мы знаем» и «Беспринципные». Первые два сейчас лидируют по количеству зрителей. Интересно, что особым спросом «Проект «Анна Николаевна»» пользовался в регионах: две трети его зрителей проживают за пределами Москвы. Лучший старт среди новых сериалов на «КиноПоиск HD» − у сериала «Беспринципные».

В топе детского смотрения лидирует мультсериал «Смешарики. Новый сезон». Всего же более трети подписчиков выбирают для просмотра на сервисе детский и семейный контент.

Топ-20 популярных фильмов и сериалов на «КиноПоиск HD» в 2020 году выглядит следующим образом:

1. ДЖЕНТЛЬМЕНЫ

2. мультсериал «Рик и Морти»

3–4. сериалы «Последний министр» и «Проект «Анна Николаевна»»

5. сериал «Беспринципные»

6. «Смешарики. Новый сезон»

7. сериал «Бесстыжие»

8. МСТИТЕЛИ: ФИНАЛ

9. сериал «Чудотворцы»

10. мультсериал «Харли Квинн»

11. ДОСТАТЬ НОЖИ

12. сериал «Сверхъестественное»

13. АЛАДДИН

14. ПУШКИ АКИМБО

15. ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ

16. сериал «Теория большого взрыва»

17. сериал «Друзья»

18. сериал «Дивный новый мир»

19. ЗАВИСНУТЬ В ПАЛМ-СПРИНГС

20. сериал «Голяк»

Рейтинг составлен по количеству подписчиков «Яндекс.Плюс» (включая подписки Яндекс.Плюс с more.tv и Яндекс.Плюс с «Амедиатекой»), у которых был хотя бы один просмотр (более 2х минут) фильма, сериала или мультфильма на «КиноПоиск HD» в период с 1 января по 15 декабря 2020 года. Под аккаунтом смотрящего подписчика в среднем контент смотрят больше одного зрителя.

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25.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: «КиноПоиск»