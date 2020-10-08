По информации наших источников, Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен. Причиной данного решения стало осложнение обстановки с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Официальное постановление об отмене форума будет опубликовано в ближайшее время.
Перевод столь масштабного мероприятия в онлайн организаторами не рассматривался, так как данный формат сделает невозможным эффективное общение и налаживание международных связей. Рисковать статусом СПМКФ как авторитетной культурной площадки для очного общения профессионалов организаторы не стали.
Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был стать девятым по счету и пройти с 12 по 14 ноября 2020 года.
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08.10.2020 Автор: Никита Никитин
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