Новости


Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен

Виной всему, разумеется, коронавирус

По информации наших источников, Санкт-Петербургский международный культурный форум отменен. Причиной данного решения стало осложнение обстановки с коронавирусом в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Официальное постановление об отмене форума будет опубликовано в ближайшее время.

Перевод столь масштабного мероприятия в онлайн организаторами не рассматривался, так как данный формат сделает невозможным эффективное общение и налаживание международных связей. Рисковать статусом СПМКФ как авторитетной культурной площадки для очного общения профессионалов организаторы не стали.

Санкт-Петербургский международный культурный форум должен был стать девятым по счету и пройти с 12 по 14 ноября 2020 года.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен  

08.10.2020 Автор: Никита Никитин

Новости по теме:

В Ленинградской области снова закрывают кинотеатры из-за COVID-19

Эксперты рынка предсказывают падение бокс-офиса в России на 65% по итогам года

Кинотеатры оценили предложение Роспотребнадзора проверять соблюдение масочного режима

Петербург распределил 120 млн рублей в рамках поддержки производства фильмов

В Костромской и Курской областях возобновляют традиционный кинопоказ


Самое читаемое

Неожиданно бодро себя проявил перевыпущенный в прокат проект 1993 года «Фокус Покус»

Американская касса: киноклассика почти догнала «Довод»

Подробнее
Приостанавливается работа площадок в Выборгском и Гатчинском районах

В Ленинградской области снова закрывают кинотеатры из-за COVID-19

Подробнее
Организация обращает внимание на несправедливое отношение властей к кинотеатральному бизнесу

Ассоциация владельцев кинотеатров написала открытое письмо к руководителям регионов

Подробнее
«Стрельцов» и «Довод» не потеряли своих позиций

Предварительная касса уикенда: лучшей из новинок стала «Семейка Бигфутов»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru
 
 