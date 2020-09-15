Софья Квашилава назначена директором по цифровой трансформации «Газпром-Медиа Холдинга». «Мой уход из Okko связан с желанием сделать новый шаг и принять новые вызовы. Я всегда иду туда, где можно делать уникальные истории, быть «первым, кто придумал, кто смог и так далее». Это мой основной драйвер. В этот раз так же случилась «химия» – и вот я тут», – рассказала Софья Квашилава БК.

Это новая позиция в управленческой структуре компании, и о подробностях работы Квашилава расскажет позже. «Задачи и цели проистекают из названия, а мне требуется время для погружения, и позднее я с удовольствием дам более подробное интервью о вызовах новой должности», – отметила она.

Все запущенные в Okko Софьей Квашилава проекты будут завершены. «Я уверена, они найдут отклик у зрителя, потому что в каждый из них вложены не только деньги, но и моя душа. Я в них очень верю и желаю успеха коллегам, которые будут завершать и выпускать проекты в мир», – заключила она.

Напомним, в пятницу стало известно, что Софья Квашилава покинула посты генерального продюсера Okko Entertainment и директора по контенту Rambler Group. До этого она работала в компании Viasat World, занимала позиции директора по контенту в IVI и директора по продажам цифровых продуктов в The Walt Disney Company СНГ.

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15.09.2020 Автор: Рая Башинская