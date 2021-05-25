Илья Куликов заключил контракт с «Национальной Медиа Группой»

«Национальная Медиа Группа» заключила соглашение в формате first-look deal со сценаристом и продюсером Ильей Куликовым, сообщает «Коммерсант». Компания получила право первой рассматривать все новые проекты автора следующие два года. Будущие проекты будут выходить на онлайн-сервисе More.tv и телеканалах НМГ. Илья Куликов получит от НМГ фиксированную сумму и будет предоставлять ей на рассмотрение по 15 различных проектов в год. В свою очередь, НМГ профинансирует их разработку в компании Куликова Legio Felix.

Контракт с НМГ не мешает Куликову работать над уже существующими проектами для «Газпром-Медиа». Речь о спин-оффах «Полицейского с Рублевки», нескольких проектах для «Пятницы» и новом полнометражном фильме. Для НМГ он уже написал спортивный сериал «Регби», который вышел на More.tv, и готовятся еще два крупных сериала.

До сделки с НМГ Куликов в основном работал с конкурирующим холдингом «Газпром-Медиа», для которого делал сериалы «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль. Зона отчуждения», «Мылодрама», «Перевал Дятлова» и другими. Главным успехом Куликова в сегменте кинопрокатного кино стала дилогия ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ. НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ.

Ранее стало известно, что эксклюзивный контракт с «Национальной Медиа Группой» на долгосрочной основе заключил Жора Крыжовников. Крыжовников работает над новыми проектами компании в должности креативного продюсера.

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