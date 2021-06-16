На «Мосфильме» начались съемки первого игрового фильма про Нюрнбергский процесс

В одном из павильонов крупнейшей российской киностудии построена точная копия легендарного «Зала 600» нюрнбергского Дворца Правосудия, где проходили заседания Международного военного трибунала в 1945-1946 гг.

Фильм «Нюрнберг» снимает российская кинокомпания «Синема Продакшн» совместно с кинематографистами Чехии и Германии. Режиссер фильма — Николай Лебедев (ЛЕГЕНДА №17, ЭКИПАЖ). В основу сценария положен роман «На веки вечные» юриста и историка Александра Звягинцева, более 40 лет посвятившего изучению Нюрнбергского процесса.

В фильме снимается множество иностранных актеров из США, Великобритании, Германии, Чехии, Франции, Бельгии, Австрии, Дании и других стран. От России в картине участвуют Евгений Миронов, Алексей Бардуков, Игорь Петренко и другие. Роль Романа Руденко, который был главным обвинителем на процессе от СССР, сыграет Сергей Безруков.

Часть съемок фильма прошла в Чехии, в настоящее время основные съемки пройдут в Москве, а после группа планирует продолжить работу в Германии и Бельгии.

«Нюрнберг» станет первым в мировом кинематографе игровым полнометражным фильмом о главном Нюрнбергском процессе, где на скамью подсудимых сели бывшие руководители Третьего Рейха, обвиненные Международным Трибуналом в беспрецедентных военных преступлениях, преступлениях против человечности, создании концлагерей, убийствах мирных жителей и Холокосте.

Николай Лебедев, режиссер: «Пожалуй, главным открытием в работе над картиной для меня стало понимание, что в начале процесса все союзники - СССР, США, Великобритания, Франция — были вместе, и действительно поддерживали друг друга. И я очень хочу, чтобы в нашей фильме эта тема прозвучала совершенно четко — лучше быть вместе, а не порознь, даже в конфликтных ситуациях лучше искать выходы вместе, а не добрую ссору организовывать. Это особенно актуально сегодня, когда международные отношения обострены очень сильно.

По жанру наш фильм — детективно-шпионский триллер. Это приключенческая история, которая, надеюсь, будет захватывающей и зрелищной. В ней будут погони, перестрелки, предательство, будет любовь и много всего, что составляет основу человеческих отношений. Я надеюсь, у нас получится история не только о том, что случилось в середине прошлого века на исходе одной из самых страшных катастроф человечества, но и о том, что происходит с нами сейчас. Надеюсь, что эта история сможет ответить на вопросы, которые встают перед каждым из нас сегодня и встанут завтра, и что она будет по-настоящему волновать и увлекать зрителей, которые придут в кинотеатры».

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий