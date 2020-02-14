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«Лед 2» установил рекорд сборов первого дня для российского фильма

Ранее картина обновила рекорд предпродаж билетов

Фильм ЛЕД 2 обновил рекорд кассовых сборов первого дня для российских фильмов. Лента Жоры Крыжовникова, вышедшая в прокат сегодня, 14 февраля, по данным ЕАИС сумела собрать почти 116 млн рублей (данные по МСК, на 17:30). Эта сумма будет уточняться и к концу дня, очевидно, вырастет. 

Таким образом, картина уже сейчас обошла достижение фильма Т-34, который в свой первый официальный день проката 1 января 2019 года собрал в кинотеатрах 114,64 млн рублей. Далее следует комедия Я ХУДЕЮ, собравшая в свой первый день в кинотеатрах России 107,34 млн.

Еще до выхода в прокат ЛЕД 2 установил абсолютный рекорд по предпродажам билетов среди российских картин с результатом более 71,5 млн рублей. Результаты предпродаж первого ЛЬДА были превзойдены почти в 4 раза. Напомним, что первый ЛЕД, выходивший 14 февраля 2018 года, на тот момент также начал жизнь в прокате с рекорда касовых сборов первого дня для российского фильма. Лента собрала 89,82 млн рублей.   

Лидерство на старте среди всех картин, выходивших в российский прокат, удерживает финальная часть франшизы МСТИТЕЛИ, собравшая 29 апреля 2019 года 453,9 млн рублей.

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14.02.2020 Автор: Артур Чачелов, Никита Никитин

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