Сопродюсеры «Дюны» и «Годзиллы» намерены судиться с Warner Bros.

Legendary Entertainment, продюсерская компания, которая финансировала проекты ДЮНА и ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА может подать в суд на студию Warner Bros. Компания не довольна решением студии отправить эти фильмы на HBO Max одновременно с их дебютом в кинотеатрах. Свое возмущение высказали также режиссер ДЮНЫ Дени Вильнев и режиссер ДОВОДА Кристофер Нолан.

ДЮНА стоила $175 млн, а ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА − $160 млн. Legendary обеспечила до 75% бюджета каждого, но по контракту не имела решающего голоса при обсуждении вопросов дистрибуции и проката. Так что решение о гибридном выпуске фильмов приняли без ее участия. В первый раз напряженность между партнерами возникла после того, как WarnerMedia, материнская компания Warner Bros., заблокировала почти подписанное соглашение Legendary и Netflix, который предлагал купить проект ГОДЗИЛЛА ПРОТИВ КОНГА за $250 млн.

Дени Вильнев, режиссер ДЮНЫ, также разочарован планом HBO Max, отметив, что предпочел бы для своего фильма традиционный кинотеатральный релиз. Другие кинематографисты, участвовавшие в создании картины, по данным американских СМИ также чрезвычайно недовольны решением.

«Некоторые из крупнейших кинематографистов нашей индустрии и одни из наиболее важных кинозвезд ушли спать с мыслью, что работают на величайшую киностудию, а проснувшись обнаружили, что работают на худший стриминговый сервис. У Warner Bros. была невероятная машина, позволявшая демонстрировать работу кинематографистов как в кинотеатрах, так и на дому, и теперь они разбирают эту машину, пока мы ведем этот диалог. Они даже не понимают, что теряют. Их решение не имеет под собой никакого экономического смысла, и даже самый случайный инвестор с Уолл-стрит может увидеть разницу между распадом и дисфункцией», – так в разговоре с THR Кристофер Нолан прокомментировал недавнее решение студии Warner Bros. выпустить каждый из своих 17 фильмов в 2021 году одновременно в кинотеатрах и в онлайне на собственном стриминговом сервисе HBO Max.

Кристофер Нолан также довольно жестко высказался по поводу решения Warner Bros. «Мы ушли спать с мыслью, что работаем на величайшую киностудию, а проснувшись обнаружили, что − на худший стриминговый сервис», − заявил режиссер, комментируя случившееся. По его мнению Warner Bros. рубит сук на котором сидит, своими руками разбирая успешно работавшую кинопрокатную машину по получению прибыли.

По данным Variety, Legendary готова снять все вопросы и не подавать в суд, если Warner Bros. выкупит долю компании в этих проектах целиком. Топ-менеджеры компании ведут переговоры с руководством студии, но, если они зайдут в тупик, то дело перейдет в судебную плоскость.

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08.12.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Variety