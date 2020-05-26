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«Ленфильму» предрекли дефолт к концу июня

Об этом написал режиссер Алексей Герман-младший

К концу июня киностудию «Ленфильм» может ждать дефолт. Об этом предупредил режиссер Алексей Герман-младший в видеопубликации на своей странице в социальной сети Faсebook. Он отметил, что долги студии перед банком ВТБ так и не реструктурировали, а обещанная государством целевая субсидия до сих пор не выделена. Кроме того, до сих пор до конца не урегулирован вопрос о правах на «золотую коллекцию» студии, благодаря которой «Ленфильм» мог бы зарабатывать и обслуживать проценты по кредиту. Справится с долгами помогла бы и продажа непрофильных активов вроде участка земли на улице Тамбасова в Санкт-Петербурге, однако работа в этом направлении не велась.

Герман отметил, что дефолта можно избежать, если выполнить поручение Владмира Путина о заключении дополнительных соглашений по кредитному договору, которые решили бы вопрос о реструктуризации банковских долгов и заморозили выплату процентов. Интересно, что Путин одобрил предоставление целевой субсидии для «Ленфильма» еще в ноябре 2019 года. Однако, по информации «Коммерсанта», предоставление господдержки затормозилось из-за невозможности определения ее точного размера: студия должна была разработать и предоставить программу своего развития, предварительно согласовав ее в Минфине, Минкульте, Росимуществе и администрации Санкт-Петербурга, однако этого до сих пор не сделано. Без готовой программы государство не может определиться с суммой. 

В конце 2019 года у киностудии сменилось руководство. Возглавлявший ее с 2012 года Эдуард Пичугин покинул «Ленфильм», а новый руководитель − продюсер Инесса Юрченко − был назначен только в феврале. Как сообщает «Коммерсантъ», 21 мая министр культуры Ольга Любимова на заседании комитета Госдумы по культуре заявила, что студия продолжает работать над новой стратегией и комплексом мер по выходу из кризиса. 

 

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26.05.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Коммерсантъ, Facebook

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