«Ленфильм» попросил помочь с долгом перед ВТБ

«Ленфильму» требуется помощь в решении финансового вопроса. Председатель совета директоров студии, режиссер, продюсер и актер Федор Бондарчук обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой помочь кинокомпании погасить долг перед ВТБ. Об этом сообщает «Интерфакс».

Бондарчук попросил Путина предоставить студии субсидии, которые пойдут на погашение денежных обязательств перед банком-кредитором. Кредит студия получила в июне 2013 года: ВТБ выдал ей 1,53 млрд рублей. В конце 2017 года «Ленфильм» договорился о выгодном для себя досрочном погашении кредита, правда для этого студии требовалось продать непрофильные активы, в том числе земельные участки в черте города. Сделать это не удалось. На ситуацию даже обращал внимание глава Минкультуры Владимир Мединский на итоговой коллегии ведомства.

Обращение Федора Бондарчука было действенным. «Интерфакс» уточнаяет, что президент дал ведомствам поручение проработать вопрос выделения субсидий киностудии еще в середине августа.

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11.09.2019 Автор: Артур Чачелов

Источник: Интерфакс