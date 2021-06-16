«Ленфильм» стал официальной площадкой международного фестиваля документального кино «Докер»

По словам организаторов фестиваля, в 2021 году объектом исследования кинематографистов всего мира является человек и поиск им собственной идентичности в эпоху глобальной миграции. Герои фильмов нового «Докера» лихорадочно пытаются составить собственный портрет, заявить истинное лицо, свой откровенный образ, а документалисты всего мира, в свою очередь, еще более пристально и осмысленно исследуют глубины человеческих душ.

На «Ленфильме» покажут фильмы из нескольких программ кинофестиваля: конкурсный полный и короткий метр, секция «Let IT Dok!» — единственная в мире конкурсная кинопрограмма об IT-технологиях, «DOKer Kids» — секция неигровых фильмов для детей и семейного просмотра, а также программа о ментальном здоровье «Док Терапия». Три фильма также будут представлены режиссерами в формате Q&A.

Международный Фестиваль Документального Кино «Докер» показывает независимые проекты авторской мировой кинодокументалистики — от поэтического киноповествования до социальных блокбастеров, от кинохроники до мокьюментари, от артхауса до научно-популярного кино, от классики до экспериментальных и нестандартных форм.

С программой фестиваля можно познакомиться по ссылке: https://www.midff.ru

16.06.2021 Автор: Виолетта Палий