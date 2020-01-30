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Чиновники придумали, как спасти «Ленфильм» от банкротства

План предполагает временный возврат «золотой коллекции»

Киностудии «Ленфильм» могут вернуть права на ее «золотую коллекцию» картин. Об этом пишет РБК, ссылаясь на документ с предложениями госчиновников по спасению компании от банкротства. Предложения разработаны Андреем Белоусовым и Владимиром Мединским в конце декабря 2019 года, 15 января президент Путин поставил на этом документе свою резолюцию: «Согласен». 

Основным источником средств для киностудии должны стать права на «золотую коллекцию», которые могут приносить ей не менее 120 млн рублей в год. Сейчас фильмы этой коллекции принадлежат государственному «Госфильмофонду», который в свою очередь продал право на их управление частной компании «Твин СП». Она же, напомним, получила в свое время в управление права на «золотую коллекцию» «Союзмультфильма». По замыслу чиновников, для спасения «Ленфильма» «Госфильмофонд» должен будет отдать права на коллекцию самой студии сроком на 25 лет. Сейчас студии принадлежат лишь Интернет-права на свое наследие. 

Основную проблему для «Ленфильма» сейчас составляет долг перед банком ВТБ. Он образовался из-за кредита в размере 1,5 млрд рублей, который был получен на модернизацию и восстановление студии еще в 2013 году. Кроме того, у «Ленфильма» есть ряд других долгов, в том числе по налогам и сборам, а также за коммунальные услуги. В 2018 году выручка АО «Ленфильм» по РСБУ, согласно данным базы СПАРК, составила 231,6 млн руб., чистый убыток − 160 млн руб.

Решить вопрос погашения основного долга банку должна продажа принадлежащего киностудии участка земли в Санкт-Петербурге, чья стоимость оценивается в 1,1 млрд. Продать его ранее не удалось. В предложениях Белоусова и Мединского указывается, что киностудия может передать участок напрямую банку по рыночной стоимости. В свою очередь ВТБ затем сможет перепродать земельный участок городу. Кроме того, Минфин может предоставить киностудии субсидию на 486,6 млн руб. Оставшуюся часть долга, в том числе штрафы и пени за неуплату кредита, «Ленфильм» будет выплачивать из собственных средств, указано в письме чиновников.

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30.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: РБК

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