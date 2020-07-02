«Ленфильм» запустил конкурс сценариев веб-сериалов

Киностудия «Ленфильм» объявила о запуске конкурса сценариев веб-сериалов. К участию приглашаются авторы с проектами на уровне сценарной заявки, поэпизодного плана сезона и готового сценария пилотной серии. Наличие поэпизодного плана – желательное, но не обязательное условие. Наличие сценария пилотной серии – обязательное условие. В случае победы проекта на этапе заявки, проект будет доработан до стадии готового сценария в сценарной комнате.

Темы и жанры могут быть любыми в рамках действующего законодательства. Преимущество будет отдано недорогим в производстве проектам (современная эпоха, доступные локации, небольшое количество персонажей). Студия ждет заявок на проекты 10-12 серий с хронометражом эпизода до 10-15 минут.

По условиям конкурса, победитель получит 100 тыс. рублей, заключит с киностудией договор и его проект веб-сериала будет доработан и запущен в производство. При этом автор будет приглашен в сценарную комнату на «Ленфильме» по разработке веб-сериалов. Также по усмотрению организаторов конкурса к работе сценарной комнаты могут быть приглашены авторы других проектов, не занявших призовые места.

Желающие должны отправить заявки до 31 июля. Перечень необходимых документов указан на сайте киностудии. Объявление шорт-листа конкурса запланировано на 15 августа, а уже 31 августа «Ленфильм» объявит победителей.

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02.07.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Ленфильм