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В Ленинградской области снова закрывают кинотеатры

Приостанавливается работа площадок в Выборгском и Гатчинском районах

В Ленинградской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации продолжают закрываться кинотеатры. Со 2 октября работу по требованию властей приостанавливают площадки Выборгского и Гатчинского районов. Оба района перешли из «желтой» в «красную» зону распространения заболеваемости COVID-19. Согласно постановлению местного правительства, под запретом оказывается работа не только кинотеатров, но и детских развлекательных центров, а также парков развлечений. Запрещенными становятся любые массовые мероприятия.

Напомним, на прошлой неделе в «красную» зону попал Всеволожский район Ленинградской области из-за чего приостановили свою деятельность расположенные там кинотеатры «Синема Парк Мега Дыбенко» и «Кинополис».

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02.10.2020 Автор: Артур Чачелов

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