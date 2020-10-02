В Ленинградской области снова закрывают кинотеатры

В Ленинградской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации продолжают закрываться кинотеатры. Со 2 октября работу по требованию властей приостанавливают площадки Выборгского и Гатчинского районов. Оба района перешли из «желтой» в «красную» зону распространения заболеваемости COVID-19. Согласно постановлению местного правительства, под запретом оказывается работа не только кинотеатров, но и детских развлекательных центров, а также парков развлечений. Запрещенными становятся любые массовые мероприятия.
Напомним, на прошлой неделе в «красную» зону попал Всеволожский район Ленинградской области из-за чего приостановили свою деятельность расположенные там кинотеатры «Синема Парк Мега Дыбенко» и «Кинополис».
Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен
02.10.2020 Автор: Артур Чачелов
Эксперты рынка предсказывают падение бокс-офиса в России на 65% по итогам года
Кинотеатры оценили предложение Роспотребнадзора проверять соблюдение масочного режима
В Костромской и Курской областях возобновляют традиционный кинопоказ
Гонконг принял решение снова закрыть кинотеатры
Мэр Москвы снял ограничения на работу киностудий
Предварительная касса уикенда: «Стрельцов» стартует ниже ожиданийПодробнее
Эксперты не верят в повторное закрытие кинотеатров в России из-за второй волны коронавирусаПодробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 21 по 27 сентябряПодробнее
Во Всеволожском районе Ленинградской области закрылись кинотеатрыПодробнее