«Летчик» и «Девятаев» разошлись по разным датам

Создатели фильмов ДЕВЯТАЕВ и ЛЕТЧИК сумели договориться о разводе дат своих релизов. Продюсеры обеих картин заключили соответствующее соглашение (копия письма есть в распоряжении БК). Ранее обе картины стояли на одном уикенде, только ДЕВЯТАЕВ был намечен к старту в четверг, 29 апреля, а ЛЕТЧИК − в субботу, 1 мая.

ДЕВЯТАЕВ Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова рассказывает о летчике, который бежит из немецкого плена, прихватив с собой чертежи немецких ракет и самолетов. ЛЕТЧИК Рената Давлетьярова рассказывает о пилоте подбитого самолета, который вынужден выживать в окружении и экстремальных условиях дикой природы. Как видно, оба фильма имеют схожую тематику: рассказывают о героях Великой отечественной войны и завязаны на эффектных воздушных боях. Оба проекта поддержаны Фондом кино.

В связи со сложившейся ситуацией продюсеры проектов приняли решение развести их выпуск на несколько месяцев. ДЕВЯТАЕВ остался на своей дате. Его выпускает компания Sony Pictures. ЛЕТЧИК, выпускаемый компанией «Централ Партнершип», ушел на уикенд 4 ноября. Выход проекта будет приурочен к 80-летию Битвы под Москвой, во время которой и разворачиваются события фильма.

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24.03.2021 Автор: Артур Чачелов