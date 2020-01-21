Новости


Новым министром культуры назначена Ольга Любимова

Ранее она возглавляла Департамент кинематографии Минкультуры

В Министерстве культуры сменился руководитель. Эту должность получила Ольга Любимова, которая с 2018 года возглавляла в ведомстве Департамент кинематографии. Она сменит Владимира Мединского, о дальнейших планах которого пока не сообщается.

Ольга Любимова хорошо известна отрасли. В ее послужном списке – должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала и работа в академии Никиты Михалкова. Ольга Любимова также работала продюсером на телеканале ТВ-3 и шеф-редактором на «3 канале». 

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram 

Мы на Яндекс.Дзене

21.01.2020 Автор: Артур Чачелов

Новости по теме:

В Минкультуры прошла встреча с лидерами киноотрасли

Минкультуры назвало долю российского кино в 2019 году

Минкультуры вернулось к закону о доле сеансов одного фильма

Медведев одобрил систему рибейтов в России

Минкульт разработал предложения по антипиратскому закону


Самое читаемое

«Холоп» опускается на второе место

Касса четверга: «(Не)идеальный мужчина» перехватывает лидерство

Подробнее
«Холопу» бросит вызов «(Не)идеальный мужчина»

Прогноз кассовых сборов России на 16–19 января

Подробнее
Disney поменял название купленным киностудиям

«Двадцатый век» больше не «Фокс»

Подробнее
«Проклятие» стартовало ниже ожиданий

Предварительная касса уикенда: «(Не)идеальный мужчина» легко опередил «Холопа»

Подробнее
Я зарегистрирован на Портале Поставщиков Top.Mail.Ru {C}{C}{C}
 
 