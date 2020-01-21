Новым министром культуры назначена Ольга Любимова

В Министерстве культуры сменился руководитель. Эту должность получила Ольга Любимова, которая с 2018 года возглавляла в ведомстве Департамент кинематографии. Она сменит Владимира Мединского, о дальнейших планах которого пока не сообщается.
Ольга Любимова хорошо известна отрасли. В ее послужном списке – должность заместителя директора дирекции социальных и публицистических программ Первого канала и работа в академии Никиты Михалкова. Ольга Любимова также работала продюсером на телеканале ТВ-3 и шеф-редактором на «3 канале».
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21.01.2020 Автор: Артур Чачелов
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