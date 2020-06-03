Ольга Любимова провела совещание с лидерами кинопроизводства

Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова провела рабочее совещание с ведущими российскими кинокомпаниями и киностудиями. Оно прошло в формате видеоконференции. По итогам мероприятия глава ведомства приняла решение о направлении запроса в адрес Мэра Москвы Сергея Собянина о скорейшем возобновлении киносъемочного процесса в столице.

В ходе мероприятия представители киноотрасли обсудили перспективы выхода релизов в сложившейся ситуации. Любимова подчеркнула важность взаимодействия всех заинтересованных сторон – кинодистрибьюторов России и профессионального сообщества. «Без совместной работы неправильно планировать кинотеатральные показы, − заявила министр. − Мы понимаем, что сейчас есть важнейшая задача – решить проблему с датами выхода как российских, так и зарубежных фильмов».

По мнению представителей организаций кинопроизводства, необходимо прийти к компромиссу в этом вопросе. «Пока у целого ряда картин есть даты релизов. Должен быть отдельно проработан вопрос разнесения этих дат, чтобы всем было комфортно», – рассказал председатель экспертного совета Фонда кино, генеральный директор ООО «Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова» Леонид Верещагин.

Также в рамках совещания рассматривались вопросы продвижения российского кино за рубежом и государственная поддержка кинематографии в Российской Федерации.

Кроме того, глава Минкультуры России рассказала о профилактических мерах и санитарно-эпидемиологических требованиях безопасности при начале работы организаций кинотеатрального показа, а также возобновлении киносъемочной деятельности. Кинопроизводители выразили надежду на скорейшее начало съемочного процесса. Учитывая итоги совещания, Минкультуры России подготовило и направило в мэрию Москвы обращение с просьбой о скорейшем возобновлении киносъемок в столице.

«Очевидно, что в Москве сосредоточена большая часть российских киностудий и кинокомпаний, и чем скорее мы сможем наладить съемочный процесс, тем больше шансов хотя бы частично провести ранее запланированные на летний период съемки», – рассказала Ольга Любимова.

Ранее Минкультуры России собрало информацию от субъектов Российской Федерации о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на их территориях. Даты начала съемочного процесса в тех или иных регионах будут зависеть от снятия санитарно-эпидемиологических ограничений, а решения будут приниматься высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. Готовность принять съемочные группы с июня уже подтвердили Республика Адыгея, Чувашская Республика, Иркутская и Новгородская области, а с июля – Республика Башкортостан.

Еще больше новостей в нашем официальном канале в Telegram

Подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

03.06.2020 Автор: Артур Чачелов

Источник: Министерство культуры РФ