Россияне назвали любимый фильм о войне

Фильм В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ стал самым любимым фильмом россиян о Великой Отечественной войне. Именно его чаще всего назвали (17% респондентов) в ходе опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).

По результатам исследования, на втором месте по популярности оказалась картина А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ — ей отдают предпочтение 12% участников опроса, на третьем месте — ОФИЦЕРЫ, который лучшим считают 8% респондентов.

Россияне также назвали любимые песни о войне: так, почти у половины опрошенных (45%) на первом месте оказался "День Победы", а каждый пятый (20%) лучшей песней считает "Катюшу".

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09.05.2021 Автор: Виолетта Палий

Источник: Интерфакс