Россияне назвали любимый фильм о войне

Фильм В БОЙ ИДУТ ОДНИ СТАРИКИ стал самым любимым фильмом россиян о Великой Отечественной войне. Именно его чаще всего назвали (17% респондентов) в ходе опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ).
По результатам исследования, на втором месте по популярности оказалась картина А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ — ей отдают предпочтение 12% участников опроса, на третьем месте — ОФИЦЕРЫ, который лучшим считают 8% респондентов.
Россияне также назвали любимые песни о войне: так, почти у половины опрошенных (45%) на первом месте оказался "День Победы", а каждый пятый (20%) лучшей песней считает "Катюшу".
Еще больше новостей на нашем официальном канале в Telegram
Подписывайтесь на наши каналы в Яндекс.Дзене и Instagram
09.05.2021 Автор: Виолетта Палий
Источник: Интерфакс
Американская касса: «Истребитель демонов» одолел «Мортал Комбат»Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Гнев человеческий» выигрывает и преодолевает рубеж в 500 млн рублейПодробнее
Netflix усиливается: «Майор Гром» и «Серебряные коньки» доступны на территории РоссииПодробнее
Обзор изменений графика релизов России за неделю с 26 апреля по 2 маяПодробнее