Светлана Максимченко покидает сеть «Москино»

Генеральный директор ФГУП «Московское кино» Светлана Максимченко покидает свой пост. Об этом она сообщила коллективу компании. 24 августа стало ее последним рабочим днем. Официальных комментариев по поводу произошедшего пока не поступало.
Имя нового руководителя «Москино» должно стать известно в ближайшее время.
Светлана Максимченко пришла в «Москино» в 2016 году, ее назначили в последние дни декабря. Ранее она занимала должность замруководителя по организации культурных и массовых мероприятий ГКУ «Мосгорпарк». О новом месте работы Максимченко не сообщается.
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24.08.2020 Автор: БК
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